Mister Gallo: “Vogliamo chiudere in bellezza”

Per il Calcio Foggia ma anche per le altre compagini della serie C si chiuderà l’anno 2022 con la prima del girone di ritorno. Nel caso del Foggia da quando è subentrato Gallo che aveva una preso una squadra distrutta psicologicamente, con tante reti incassate ed appena tre realizzate c’è stato un cambio di passo. Forse il gioco non sempre è stato brillante o spumeggiante, ma bisognava badare alla sostanza. Al netto di un cammino un po’ più difficoltoso nelle ultime cinque giornate dove comunque sono stati raccolti sette punti, il Foggia questa sera giocherà al “Francioni” contro il Latina. Mister Gallo che ieri ha detto la sua in conferenza stampa come riportato sui canali ufficiali del club, potrà dire la sua anche dalla prima di ritorno, in attesa mese prossimo di giocarsi anche una prestigiosa semifinale di Coppa contro la Juventus U23. Le sue dichiarazioni: “La squadra ha lavorato bene ed in un clima giusto”. Sugli avversari: “Il Latina è un avversario che sta facendo bene con giocatori di qualità. Dobbiamo mettere qualità in campo e fare la nostra partita. Affrontiamo questa partita con la determinazione giusta. Il Latina una società che lavora bene anche con giovani importanti. Quindi sono una squadra in salute e determinata che a me è piaciuta tanto. Sarà una partita di spessore e dobbiamo fare una partita di qualità perché vogliamo chiudere bene questo anno e iniziare al meglio il girone di ritorno.”. Out Malomo, Di Pasquale e Chierico. Ha poi proseguito la sua disamina mister Gallo; “Vorrei giocare di nuovo la gara contro Cerignola anche per il pubblico oltre per come è andata. È storia passata ma dagli errori si migliora. Questi giocatori li conosco e conosco le loro qualità. Odjer e Schenetti hanno caratteristiche importanti. Le scelte di mercato andranno fatte in funzione di quello che si potrà prendere. Sono contento che questi ragazzi si siano fatti trovare pronti nel momento in cui sono stati chiamati. Ho fatto i complimenti a chi non ha mai giocato perché grazie a loro non abbiamo mai abbassato l’intensità nell’allenamento. Quando ho accettato di allenare il Foggia avevo l’ambizione di alzare questa squadra consapevole delle difficoltà”. Un tecnico che ha badato da subito alla concretezza ed ha concluso: “Quello che sto ricevendo da Foggia è inaspettato. Forse sono stato apprezzato per il mio essere così come mi vedete ogni giorno essendo trasparente e affermando sempre la verità. L’obiettivo è essere credibile agli occhi di tutti, calciatori e tifosi. Auguro a tutto il mondo del Foggia, giornalista e tifosi, di passare delle feste serene con salute e voglia di stare bene insieme. Che il 2023 possa essere un anno pieno di soddisfazioni frutto del lavoro. Auguro che tutti noi possiamo trovare soddisfazioni con il lavoro che svolgiamo quotidianamente”. Ad arbitrare la gara delle 20.30 sarà il sig. Fiero della sez. di Pistoia. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

