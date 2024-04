Mister Cudini: “In un percorso altalenante, il raggiungimento dei playoff sarebbe un ottimo traguardo”

La 36esima giornata di campionato di Serie C, girone C, vedrà il Foggia Calcio in trasferta a Potenza, presso lo Stadio Alfredo Viviani, questo pomeriggio. In una stagione tra alti e bassi, che ha portato all’esonero e poi al reintegro dello stesso Mister Cudini, il Foggia sembrava aver imbeccato la giusta strada, prima di essere fermato nelle ultime due gare, con il Latina e con la Casertana. L’obiettivo dichiarato resta il decimo posto e gli agognati playoff, ma la gara contro il Potenza non sarà semplice per via dei tanti indisponibili, tra cui l’infortunato Millico, che ha realizzato due gol e otto assist, ed i due squalificati Odjer, già diffidato e ammonito con la Casertana, e Tascone, espulso nello scorso match. Altra difficoltà sicuramente quella di affrontare un trend negativo in trasferta: su 45 punti il Foggia ne ha totalizzati solo 13, mostrandosi sofferente fuori le mura di casa.

A tal riguardo, Mister Cudini, nella sala stampa del Pino Zaccheria, ieri dinanzi alla stampa, ha dichiarato: “Abbiamo diverse defezioni, ma non siamo gli unici ad essere in emergenza. Oggi (ieri, ndr.) abbiamo fatto rifinitura e vedremo su chi ricadranno le scelte. Le indisponibilità rappresentano sicuramente un’occasione per chi non è riuscito ad avere molto spazio e una possibilità per poter dare il proprio contributo alla causa.

Se volessimo fare una sintesi del bollettino, Santaniello rientrerà martedì prossimo, Tenkorang è fuori, Silvestro ha fatto differenziato, e poi ci sono i due squalificati. Abbiamo diverse soluzioni per sopperire a queste assenze. Mi preme fare un augurio di pronta guarigione a Vincenzo Millico che sembrava essere stato vittima di un banale scontro di gioco, e invece è venuto fuori qualcosa di più grave. Non vediamo l’ora di riaverlo parte integrante della rosa, anche se sappiamo che i tempi di recupero non saranno brevissimi.

Per ciò che riguarda il modulo, dobbiamo continuare con le nostre certezze e i nostri punti di riferimento. Può succedere di cambiare una posizione in campo durante la partita, ma non cambia il nostro modo di pensare. La priorità è quella di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che scenderanno in campo.

La gara con il Potenza può essere la dimostrazione anche di un’inversione di rotta per la realizzazione di punti fuori casa. Giocare davanti al nostro pubblico ci fa sentire sicuramente più convinti e protetti. Ma questa situazione deve cambiare. Le squadre che si trovano nei piani bassi della classifica stanno macinando posizioni e stiamo assistendo a risultati sorprendenti. Dobbiamo fare almeno 6 punti nelle ultime tre giornate e siamo consapevoli che questi punti dovranno passare attraverso le trasferte di Potenza e Monterosi. Analizzando il momento in cui ci troviamo, siamo in una fase transitoria, passando tra alti e bassi; raggiungere i playoff, che sino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili, deve essere motivo di sprono. Non ci aspettavamo zero punti in due partite, ma non possiamo accontentarci di restare in acqua tranquille.

Si giocherà su un sintetico che ha dato qualche grattacapo alle squadre avversarie. Sicuramente sono diversi l’appoggio ed il rimbalzo e potremmo assistere ad una partita più veloce, ma questo non può e non deve essere un alibi.

Per concludere, vorrei fare i complimenti alla Juve Stabia, alla società e a tutto lo staff, che ha fatto un percorso rettilineo verso la promozione sin dall’inizio del campionato”.

Mister Cudini non potrà assistere alla gara dalla panchina, in quanto squalificato durante la gara contro la Casertana per proteste contro l’arbitro. Arbitrerà l’incontro con il Potenza Filippo Giancaglia, della sezione di Jesi. Fischio d’inizio alle ore 18,30. (ph.Calcio Foggia)

