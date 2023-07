“Mille di queste notti” con Bottega degli Apocrifi a Manfredonia

Torna a Manfredonia l’appuntamento con “Mille di queste notti”, la rassegna ideata da Compagnia Bottega degli Apocrifi, organizzata con il Teatro Pubblico Pugliese in sinergia col Comune di Manfredonia, inserita all’interno del cartellone estivo Manfredonia Festival. Undici gli appuntamenti in cartellone tra teatro, musica e incontri sotto il cielo di Puglia, sia gratuiti che a pagamento.

«“Mille di queste notti” è la rassegna di teatro e musica che ridisegna la città di Manfredonia, tessendo un filo tra comunità e spettacolo dal vivo anche nella stagione estiva», commenta Cosimo Severo, regista e direttore artistico della manifestazione.

«Quel che in modo ostinato continuiamo a fare è aprire squarci nei muri. I muri possono essere di natura differente. In questo angolo d’Italia, poi, certi muri sono parte integrante del panorama stesso, fanno parte del quotidiano lamentarsi. Ecco, di volta in volta, con i nostri spettacoli oppure invitando artisti e colleghi da tutta Italia con i propri lavori proviamo ad aprire squarci nei muri» spiega Severo, che continua: «La politica ci sembra affaccendata al punto da fare spesso di quei muri un tratto di appartenenza, faticando a volte a distinguere ciò che è freno da ciò che è sapienza. Dopo una intensa stagione invernale, l’estate della città di Manfredonia diventa per noi Apocrifi il momento di accendere nuovo desiderio, più intenso e al tempo stesso più faticoso: aprire squarci sulla bellezza invisibile ai più. O per usare le parole di Elsa Morante, invisibili ai tanti tantissimi, Infelici Molti. È un lavoro di messa in relazione continuo. L’arte con le comunità, le scarse e residuali risorse pubbliche con l’eccellenza e il saper fare. “Mille di queste notti”, sono molto meno di mille. Non potrebbe essere diversamente. Ma è un richiamo forte alle “Mille e una notte”, raccontarsi storie per aprire squarci sul futuro, per avere speranza di futuro a misura di bellezza».

Da questo desiderio, nasce una nuova avventura, realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno di Teatro Pubblico Pugliese, Ministero della Cultura e Regione Puglia: “Pace”, da Aristofane, una nuova produzione di comunità. La miccia per dare vita a incendi creativi e realizzare, ancora una volta, quella teatralità diffusa che mette assieme adolescenti e bambini con attori, musicisti, maestranze specializzate, in continuo ascolto reciproco, invitando le nuove generazioni della città non a giocare a fare gli attori per qualche giorno, bensì a essere corpo vivo che dà voce a un desiderio generativo.

“Pace” sarà il primo spettacolo di “Mille di queste Notti”, in programma venerdì 28 e sabato 29 luglio alle 21.30 nella Nuova piazza di Comunità. Una riscrittura da Aristofane di Stefania Marrone e Cosimo Severo con le musiche originali dal vivo di Fabio Trimigno. Musicisti in scena Fabio Trimigno, Vincenzo Aiace, Andrés de JesùsSotoElizondo, Andrea Stuppiello, Michele Rignanese; movimenti coreografici di Rosa Merlino e Daniela Nobile. In scena con gli attori Salvatore Marci, Rosalba Mondelli e Giovanni Antonio Salvemini ci saranno 90 adolescenti e bambini di Manfredonia.



