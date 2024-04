Milano, 15enne a scuola con coltello: ferito professore

(Adnkronos) – Un 15enne si è presentato a scuola armato di coltello e ha chiesto di una professoressa, in quel momento non presente nell'istituto. Bloccato e disarmato da altri due professori, li ha aggrediti, tanto da far finire in ospedale uno di loro. E' successo oggi in un istituto superiore di Milano, in via Francesco Gatti, nel quartiere Greco. Il ragazzo, italiano e con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti dai carabinieri della stazione Greco Milanese e del nucleo radiomobile. Dopo aver colpito i due professori intervenuti, il 15enne – fanno sapere i carabinieri in una nota – è scappato a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari. L'insegnante ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Niguarda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2024