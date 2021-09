Michele Rocca: “Con Curcio grande intesa ma dobbiamo crescere tutti”

In settimana in casa Foggia ha parlato Michele Rocca, centrocampista con doti offensive, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, accostato a Marchisio e che si ispira a Roberto Soriano, per lui che ha collezionato ad inizio carriera anche una presenza nella Sampdoria nel 2015 esattamente quando subentro al compagno di squadra, Correa nell’incontro contro l’Atalanta. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie della Virtus Lanciano, Latina, Pro Vercelli e Feralpisalò, Livorno e Foggia, e qui ha realizzato sei gol. Il giocatore messo a disposizione della stampa ha tracciato il punto, anche a livello individuale e parlando di un suo compagno di reparto e capitano, in vista di domenica che i rossoneri giocheranno contro il Potenza di mister Gallo. Le dichiarazioni di Michele Rocca: “Sono tornato a Foggia per le ambizioni di questa società ed il tecnico Zeman ed una piazza importante. Una gara impostata sulla cattiveria contro il Monterosi, noi ci stiamo assemblando con un gruppo di venti giocatori nuovi e di assimilare i dettami del tecnico. A livello personale è un calcio diverso: propositivo, verticale e molto bello. L’intesa con il capitano? Mi trovo benissimo siamo due giocatori che ci piace fraseggiare, se ci troviamo dallo stesso lato lo facciamo con intensità a concretezza, se mi trovo dall’altro lato, cerco di inserirmi di più- Dobbiamo però crescere tutti quanto prima e cercare di conoscerci al meglio le caratteristiche di ognuno di noi”. Definito intanto il calendario di tutte le squadre, compreso del Foggia che affronterà due turni infrasettimanali, ed al secondo il derby al San Nicola contro il Bari, ma anche il nuovo organigramma del CalcioFoggia: con il passaggio di consegne ufficiale di Nicola Canonico presidente e la dott.ssa Pintus a vice presidente. Con l’aggiunta di Bellisario Masi vice-presidente., l’amm. delegato Silvestro Carbotti, i consiglieri, Emanuele Canonico e Edoardo Chighine e nei prossimi giorni saranno resi noti anche gli altri nomi dell’organigramma societario. (Ph. CalcioFoggia1920).

M.I,

Condividi sui Social!