Mercato molto positivo per il Calcio Foggia 1920

Catanzaro, Avellino, Palermo e Bari restano le squadre da battere, con Monopoli candidata ad un ruolo di outsider ed il Foggia che aspira a puntare a diventare la mina vagante del girone. I presupposti ci sono tutti e le basi sono state gettate specie se a capo della baracca c’è un tecnico che ha scritto pagine importanti della storia dei Satanelli ed ha lanciato tanti talenti, come Zeman. Ovviamente, però sarà ancora possibile attingere dal mercato dagli svincolati, ma in generale tutte le compagini del girone C di serie C sembrano avere organici al completo. I verdetti della prima giornata hanno visto diversi pareggi tra cui quello del Foggia contro la debuttante Monterosi Tuscia, ma la testa è proiettata oramai da giorni alla sfida di domenica che vedrà il nuovo esordio allo ‘Zac’ per il boemo Zeman ed il diesse dei miracoli, Peppino Pavone, il quale oltre ad allestire una squadra giovane, con qualche puntello di esperienza come Markic ha rinnovato il contratto a capitan Curcio, autore di 14 reti nello scorso campionato. Curcio, accostato al Modena, secondo Testate giornalistiche locali, ma ad inizio calciomercato, sondato anche da altri club, è il leader che serve al Foggia per ambire a compiere un salto di qualità e confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il presidente Nicola Canonico è ambizioso e non vuole fare la comparsa nel campionato, il voto complessivo è un 6.5 pronto ad alzarsi di gran lunga di qui a gennaio, dove riapriranno i battenti del calciomercato e ci sarà soprattutto una classifica delineata, dall’alto verso il basso. Ben venga il possibile dualismo tra Alastra e Volpe, quest’ultimo destinato a diventare titolare ma il primo che difende i pali è imbattuto da 180’ minuti più i recuperi. Alexis Ferrante è il colpaccio per l’attacco giunto dalla Ternana a secco con il Monterosi, ma non era ancora al meglio della forma, e poi i vari Merola, attaccante classe 2000 giunto dal Grosseto, ma anche Merkaj giunto dal Bra, insieme ad un profilo molto interessante come Maselli, centrocampista proveniente dal Lecce, sono destinati insieme al resto della truppa rossonera, ad impressionare addetti ai lavori e far sognare il tifo foggiano. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.

Condividi sui Social!