Marchionni suona la carica: “Rialziamo la testa subito”

Vigilia di campionato in casa Foggia perché si scende daccapo in campo questo pomeriggio allo ‘Zaccheria’ ci sarà il recupero della trentaquattresima giornata di campionato tra Foggia e Monopoli, un possibile antipasto di playoff, con i biancoverdi di mister Beppe Scienza obbligati a vincere ed i Satanelli in cerca di punti che le potrebbero dare la matematica qualificazione. Il Foggia è ottavo in classifica con 47 punti e tre gare da disputare, le stesse che mancano al Monopoli con 40 punti e la dodicesima posizione. Non è solo un antipasto di playoff girone nazionale, ma molto di più perché la società foggiana vuole onorare i 100 anni di storia che festeggerà il 26 maggio e magari essere ancora impegnata ed in corsa per la promozione diretta ed il Monopoli di Scienza negli ultimi anni sempre ai playoff, dopo una stagione tribolata e piena di difficoltà sarebbe come il coronamento di un sogno raggiungere un traguardo insperato sino a qualche giornata fa. Intanto, le dichiarazioni di mister Marco Marchionni, raccolte dal sito ufficiale del Calcio Foggia 1920: “Dobbiamo riscattare la brutta prestazione con la Paganese, ma soprattutto la pessima figura fatta. A mente fredda, nonostante la brutta partita, nel primo tempo abbiamo comunque creato alcune occasioni per far gol, purtroppo però non siamo stati cattivi ed abbiamo sbagliato anche le cose più elementari, innervosendoci e perdendo lucidità. Il Monopoli è una squadra ostica, che verrà a giocarsela a viso aperto ed io voglio rivedere il Foggia battagliero, con lo spirito e la fame che ci hanno contraddistinto fino ad oggi. Domani scenderà in campo il Foggia migliore, quello che lotta per la maglia e per i suoi tifosi.

Dobbiamo riscattarci noi per primi, ritrovare orgoglio e mentalità per raggiungere i playoff che sono lì, a portata di mano. Dipende soltanto da noi conquistarli e prepararci poi ad un altro torneo. Formazione? Recuperiamo Anelli in difesa, ma abbiamo ancora qualche ragazzo non al top della forma. Bisogna stringere i denti e sacrificarsi per la causa, chi giocherà lo dimostrerà in campo”. Il match sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud. Lunedì intanto la squadra ha svolto, come riportato dal report del Foggia sul sito ufficiale: attivazione tecnica, esercitazioni specifiche sul possesso palla con finalizzazione finale e partitella a tema per chi è subentrato o non ha proprio giocato ieri; lavoro di scarico per il resto della comitiva che ha disputato l’intera gara con la Paganese. Lavoro preventivo, adattamento ed una serie di conclusioni a rete per i portieri di mister Carafa. Prosegue nel suo programma personalizzato di recupero Del Prete; terapie specifiche per Germinio, Salvi e Morrone mentre ha ripreso a lavorare col gruppo Cardamone. Ieri mattina consueto ciclo di tamponi; ed a seguire, allenamento di rifinitura. Ad arbitrare la gara sarà il signor De Tommaso della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Vettorel e Rigattieri e quarto uomo, Gino Garofalo. La probabile formazione: Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Anelli; Di Jenno, Rocca, Said, Vitale, Kalombo; Nivokazi, Curcio. Ph. Calcio Foggia 1920.

M.I.

