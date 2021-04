La Puglia supera quota un milione di somministrazioni

La Puglia ha raggiunto e superato quota un milione di dosi somministrate: 1.003.336. Nella regione sono state inoculate il 92% di dosi rispetto a quelle consegnate: la Puglia risulta in terza posizione tra le regioni italiane dietro Veneto e Umbria. In percentuale l’81,4% degli over 80 ha ricevuto la prima dose (2 dose 48,3%); 66% prime dosi per i 79enni; 65% prime dosi per i 78enni; 53% prime dosi per i 77enni; 47% prime dosi per 76enni; 44% prime dosi per i 75enni;28% prime dosi per i 74enni e 25% prime dosi per i 73enni. Nella Asl di Bari sono oltre 11 mila le vaccinazioni effettuate ieri, di cui mille sono nell’hub Fiera del Levante. Al Policlinico di Bari sono state somministrate 1.500 dosi di vaccino destinate a persone affette da malattie rare: pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi multipla, patologie neurologiche e malattie rare dermatologiche. In calendario nella giornata anche le seconde dosi per i trapiantati e i rispettivi caregiver.

Vanno avanti inoltre in ambienti protetti le vaccinazioni dei pazienti Hiv positivi, circa 100 al giorno. Mille vaccinazioni nel fine settimana e piu’ di 3.000 da inizio mese per l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari che sta provvedendo alla messa in sicurezza di pazienti in cura e dei rispettivi caregiver. In ultimo, nella Asl Bt, all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta e’ stato presentato il centro per la vaccinazione dei pazienti oncologici, realizzato in collaborazione con la Marina Militare.

Venti militari, tra medici e infermieri, e personale sanitario del “Dimiccoli” effettueranno la vaccinazione dei pazienti fragili, in terapia oncologica o chemioterapica. “Sono pazienti presi in carico dai reparti di ematologia, oncologia, radioterapia, medicina nucleare, e che nel giro di una settimana soltanto, hanno usufruito della prima dose del vaccino Pfizer insieme ai loro caregiver”, ha spiegato il commissario straordinario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne. Al momento, sono stati vaccinati 200 trapiantati, 250 dializzati e 500 pazienti oncologici. Nello scorso fine settimana sono cominciate anche le vaccinazioni dei 700 pazienti ematologici e oggi ci saranno in programma 85 inoculazioni per le persone che si sottopongono a radioterapia (di 200 totali). Di molti pazienti sono stati vaccinati gia’ i loro caregiver. In ultimo, ieri al PalaAssi di Trani (Bt) si e’ conclusa la vaccinazione dei pazienti rari e dei loro conviventi: in due giorni sono stati inoculati 900 vaccini. Ad oggi, nella Asl Bt sono state somministrate 7.1751 dosi in totale di cui 53.246 prime dosi e 18.505 seconde dosi.

