Maltempo a Roma, albero cade e finisce su palazzo: evacuati 3 appartamenti

(Adnkronos) – Un grosso albero è caduto in via Latina, all'incrocio con via Cameria a Roma, ed è finito su un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma che stanno proseguendo le operazioni di rimozione dell'albero e di messa in sicurezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2024