Malomo e Chierico salutano la Capitanata

Dopo l’addio, anche se il calciatore Eugenio D’Ursi (passato al Crotone) ha scritto sul suo profilo social che è solo un “arrivederci”, salutano anche Alessandro Malomo e Luca Chierico, passati rispettivamente all‘U.S. Triestina 1928 e al Genoa Cricket and Football Club. Per Malomo è una cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza di Lega Pro, mentre per Luca Chierico è un rapporto di fine prestito e torna al Genoa. Tuttavia, a fronte di tre cessioni corrisponderanno entrate perché il diesse Sapio, il terzo della stagione sta lavorando nel breve tempo da cui è subentrato per dare i rinforzi adeguati allo sprint finale per mister Gallo. La testa però della squadra è inevitabilmente proiettata alla ripresa prevista sabato pomeriggio contro Picerno, in casa propria allo “Zaccheria”. In ogni caso la truppa rossonera ha conseguito ben dieci punti nelle ultime cinque giornate, intervallate da una sola sconfitta, mentre nel rendimento interno ha totalizzato 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pari e tre sconfitte, mentre in trasferta uno di più con ben quattro vittorie, tre pari e quattro sconfitte, ma la maggior parte giunte sotto la precedente e disastrosa gestione di mister Boscaglia, sollevato dall’incarico per tempo. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

