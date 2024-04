Il 4 e 5 maggio si svolgerà a Foggia l’ottava edizione del Festival del Nerd, un appuntamento diventato ormai tradizionale per gli appassionati di comics e games di tutta Italia. L’evento, che per questa edizione si terrà nella zona centrale della città, è organizzato dall’Associazione ‘Festival del Nerd’ in collaborazione con il Comune di

Foggia, con il supporto di Covo del Nerd, Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, Università degli Studi di Foggia e Polo Biblio Museale di Foggia. Dopo la presentazione di martedì scorso nella sala consiliare di Palazzo di Città, alla quale hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore, Stefano Santangelo tra i fondatori della manifestazione, il direttore artistico Giuseppe Guida, la coordinatrice delle attività del Polo Biblio Museale Francesca Capone, il responsabile dell’Area Cinema Alessandro Guida e il presidente dell’associazione Festival del Nerd Rocco Scotellaro, ecco il programma, molto articolato e variegato: molti gli ospiti attesi e le sorprese previste tra le diverse aree (fumetto, games, cinema, animazione, cosplay).

Segnaliamo alcuni degli appuntamenti più importanti, partendo dalla chicca più attesa, il concerto di Cristina D’Avena che si terrà la sera di domenica 5 maggio a piazza Giordano dalle ore 21; ma nella stessa giornata, da rimarcare anche l’esibizione live di Mosè e Pagnotta, la gara Cosplay e il concerto de Le Stelle di Hokuto. Per quanto riguarda l’area fumetto, atteso l’appuntamento in programma sabato mattina presso il Palazzetto dell’arte Andrea Pazienza con il regista e fumettista Alessandro Rak, uno dei super ospiti di questa edizione. Nella stessa giornata, ma presso la Sala Gesù e Maria ci sarà la presentazione della pubblicazione 7 Crimini, edita da Tunuè, e subito dopo un incontro con il disegnatore Antonio Muscatiello e Vladimiro Garofalo de Il Mondo di Diabolik.

Da sottolineare pure gli incontri coordinati da alcuni docenti dell’Università degli Studi di Foggia, tra cui quello su “Il diritto internazionale nei fumetti Marvel”, e la presentazione ufficiale della rivista “Mine vaganti”.

Anche questa edizione vedrà la presenza di numerosi stand i cui gestori arriveranno da tutta Italia e che offriranno agli appassionati del settore l’occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action figure e tanto altro.

In esclusiva assoluta la mostra, presso la Galleria d’arte Moderna di Palazzo Dogana, dei disegnatori Elena Casagrande e Carmine di Giandomenico, mentre al Palazzetto dell’Arte verrà allestita l’esposizione dei lavori di Luca Maresca, autore del manifesto dell’edizione 2024,

E ancora, arriveranno Simona Simone, Lorenzo Coltellacci, Emiliano Barletta, Giuseppe Sansone, Buong, Alessio Fortunato, Marco e Stefano Chiuchiarelli, Germano Massenzio, Katia Centomo.



