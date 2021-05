“Letture piccine senza confine” per i piccoli beneficiari dei progetti “Siproimi”

Leggere, ascoltare storie, guardare le illustrazioni, condividere emozioni, sentirsi parte della comunità attraverso le parole, la loro conoscenza, il loro significato. Libri piacevoli, divertenti, che aiutano i lettori piccoli e grandi ad avvicinarsi alle lettere dell’alfabeto, ai numeri, ad imparare sempre meglio la lingua italiana con l’obiettivo di favorire il loro percorso di inclusione sociale nel territorio. Nasce con queste finalità il Laboratorio “Letture piccine senza confine” destinato ai bambini migranti dai 3 agli 8 anni, ed ai loro genitori, accolti nei progetti SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – gestiti dalla cooperativa sociale Medtraining di Foggia in diversi comuni della provincia di Foggia. L’attività di promozione della lettura ad alta voce a distanza nasce su iniziativa della Biblioteca dei Ragazzi “La Magna Capitana” e si rivolge ai piccoli e alle piccole beneficiarie inseriti nei centri di Orsara di Puglia, Candela (Free Entry e Vulnerabili), Poggio Imperiale e Rocchetta Sant’Antonio.Ogni giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi, si collega online con i piccoli ed i loro genitori per vivere un momento di lettura e di condivisione delle storie attraverso libri illustrati, racconti, incontri con gli autori, come il “libraio magico” Sergio Guastini. Un modo per far sentire la presenza della Biblioteca dei Ragazzi anche in questo periodo di pandemia, per promuovere una cultura inclusiva, per facilitare il processo di alfabetizzazione dei beneficiari grandi e piccoli che popolano le nostre comunità con le loro ricchezze interculturali. Il Laboratorio “Letture piccine senza confine”, che rientra nell’ambito delle attività del progetto SIPROIMI finalizzate a favorire concreti percorsi di inserimento sociale, culturale e lavorativo dei beneficiari migranti accolti – proseguirà fino al mese di giugno.

Condividi sui Social!