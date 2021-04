Lello Di Napoli: “Rispetto per il Foggia, ma non faremo barricate”

Giovedì sera sono intervenuti il tecnico della Paganese, Lello Di Napoli insieme al ds campano Filippo Raiola. Abbiamo avuto la possibilità di poter porre una domanda al tecnico Di Napoli, che domenica affronterà allo ‘Zaccheria’ un Foggia arrabbiato e voglioso di riscattarsi dopo la sconfitta infrasettimanale contro il Palermo, giunta nel turno di recupero a causa delle varie defezioni per Covidche avevano bloccato per quasi un mese la squadra rossonera.

Nel recupero il Foggia che non giocava da 25 giorni ha perso dimostrando di stare in salute. Farete le barricate o giocherete a viso aperto?

‘Domanda particolare, noi abbiamo giocato contro il Bari e tutte le altre squadre, mantenendo la nostra identità. Faremo la nostra partita alla ricerca di punti. Non faremo alcuna barricata, ma faremo la nostra gara per una squadra che rispettiamo ed un suo blasone, ma ce la giocheremo. Rappresentiamo una città, Ci troviamo in una situazione difficile ma ci vogliamo salvarci e portare risultati alla nostra società e tifo. Vogliamo trovare risposte e daremo il massimo, noi ci crediamo e convinti di portare la salvezza finale’.

Per il Foggia, domenica, mancherà Cristian Anelli per squalifica di una giornata mentre rientrerà in panchina il tecnico Marchionni. Tuttavia, buone notizie per i Satanelli perché il numero dei positivi del Calcio Foggia, da giovedì è sceso a quattro unità, mentre per gli altri indisponibili, lavoro ancora a parte: Del Prete ha proseguito il lavoro specifico, così come Germinio, anche lui ai box ha svolto terapie. Un Foggia, che aspettando i convocati e le dichiarazioni che il tecnico Marchionni rilascerà alla società alla vigilia della gara, confermerà la difesa a tre e molto probabilmente arretrando il centrocampista Salvi al posto dello squalificato Anelli, la mediana sarà sempre a cinque con qualche chance dal primo minuto per Nikovazi, con il solito Baldè pronto a subentrare nella ripresa o come esterno alto o seconda punta al posto di Dell’Agnello che però è favorito, Conferma, invece, per Gianluca Curcio, classe 1990 ed apparso in grande spolvero anche contro i rosanero dove è andato vicinissimo al gol, il centravanti proverà a ritrovare la via della rete, già lanciato a quota undici gol.

M.I.

