L’Allianz Pazienza contro lo spauracchio “fatal” Verona

Guardare in basso fa paura e allora su la testa, Allianz! I Neri tornano al “Falcone e Borsellino” con un’altra sconfitta sul groppone e con l’avversario peggiore che potesse capitare ad attenderli sul parquet amico. Verona infatti è tra le squadre più in forma del campionato (di fatto è la capolista avendo vinto il maggior numero di partite) e non vede l’ora di riscattarsi dalla figuraccia dell’andata, allorquando la Cestistica fece letteralmente “neri” i padroni di casa con il punteggio di 63-96. Era l’11 dicembre e da allora gli scaligeri non hanno più perso, inanellando una serie, ancora aperta, di undici vittorie consecutive in campionato.

Il roster di Coach Ramagli rispetto all’andata ha aggiunto Casarin e l’ex di giornata Marco Spanghero a rimpolpare un organico che già vanta innumerevoli punti di forza: le realizzazioni di Anderson (17 di media e più volte “pistolero” di giornata), la concretezza di X. Johnson (15 + 8 rimbalzi) l’esperienza del gruppo storico di italiani (Rosselli, Candussi, Pini, Caroti), la freschezza degli enfant-prodige Udom e Grant.

San Severo probabilmente ha bisogno proprio di un avversario di tale levatura per scrollarsi di dosso la negatività del momento e trovare la spensieratezza che questo filotto di sconfitte ha forse fatto venir meno. In settimana, sono stati predisposti una settimana di allenamenti incentrati sulla intensità e sulla concentrazione, provando ad affilare quelle armi che già all’andata misero alle corde i gialloblù. Per tutto il resto quasi scontato il supporto del pubblico giallonero che quando serve è sempre generoso quanto a presenze ed a decibel.A proposito di iniziative, dopo il grande successo del n. 0 torna il FantaCestistica contest incentrato sui pronostici relativi alla nostra gara di campionato con in palio interessantissimi premi. C’è tempo fino ad un’ora prima della partita per esprimere la propria “previsione”!Appuntamento a domenica 27 marzo al Palacastellana con palla a due alle ore 18.00 e direzione arbitrale affidata a Gianluca Gagliardi di Anagni, Alessio Dionisi di Fabriano e Marco Marzulli di Pisa. Diretta streaming, per gli abbonati alla piattaforma LnpPass, a partire dalle ore 17.45 telecronaca affidata a Ferdinando Maggio e Antonio Milone.

Condividi sui Social!