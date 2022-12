La Prima Edizione della manifestazione sportiva ” PUER APULIAE ” – Puglia Basketball Tournament – si terrà a Torremaggiore ( FG ) nelle giornate del 22 e 23 Dicembre 2022 : un evento dal duplice ruolo in cui promozione del Territorio e Turismo sportivo fanno da traino al magico mondo della Pallacanestro. Ad ospitare la manifestazione, con il patrocinio della città di Torremaggiore ed il Patrocinio della Regione Puglia – dipartimento della Salute, Sport per tutti – , è Torremaggiore, città Federiciana per eccellenza, luogo in cui morì Federico II di Svevia, detto “Puer Apuliae” (il fanciullo di Puglia) che diventa,quindi, scenario culturale importante per questa tappa di Sport destinata a diventare un appuntamento periodico ed annuale che accomuni tante città della Regione Puglia,in particolare le città Federiciane. Per questa edizione Torremaggiore ospiterà le città di Bisceglie, Gioia del Colle, Lucera, San Giovanni Rotondo e Melfi.

Tra i tanti obiettivi quello di far conoscere i prodotti tipici locali e le ricchezze storico-culturali patrimonio della città; gli atleti delle categorie giovanili Under 13, infatti, saranno accolti e giocheranno nella città che accoglie lo scenario del sito Archeologico di Castel Fiorentino (Torremaggiore), luogo in cui morì Federico II di Svevia il 13 Dicembre del 1250, dopo aver avvertito un malore durante una battuta di caccia.

Condividi sui Social!