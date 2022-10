“La Magna Capitana”, al via la seconda edizione

Torna per il secondo anno consecutivo il Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “la Magna Capitana”, che nella sua prima edizione ha registrato numeri di tutto rispetto, con 3.540 studenti votanti sull’intero territorio regionale e 74 opere candidate. Istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, il premio è riservato ai libri pubblicati in italiano come prima lingua dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022, che si rivolgono a lettori di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Ammesse opere di carattere narrativo, poetico e, più in generale, di fantasia, oltre alle opere di carattere divulgativo. Escluse, invece, ristampe, autopubblicazioni e libri pubblicati esclusivamente in formato elettronico.

Ogni opera potrà partecipare ad una sola delle tre categorie in gara: 6-8 anni; 9-11 anni; 12+

La partecipazione è gratuita.

La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12.00 dell’11 novembre 2022 (farà fede il timbro postale). Autori o editori dovranno compilare il modulo di partecipazione disponibile sul portale della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia (www.lamagnacapitana.it), sul portale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) nella sezione “Bandi e Avvisi” e su quello del Teatro Pubblico Pugliese nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta all’indirizzo: Segreteria del Premio, c/o Direzione della Biblioteca “la Magna Capitana” – viale Michelangelo 1 – 71121 Foggia. Insieme al modulo, compilato e sottoscritto, il partecipante dovrà inviare 5 copie dell’opera in formato cartaceo e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Spetterà poi alla Giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale del settore della letteratura per ragazzi, selezionare i tre finalisti per ciascuna categoria, entro il 15 dicembre 2022.A questo punto entrerà in campo la Giuria dei giovani lettori, composta dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

È questo l’aspetto che più caratterizza il Premio “la Magna Capitana”: il coinvolgimento degli studenti, che diventano protagonisti attivi decretando con i propri voti i vincitori finali.

C’è tempo fino al 30 novembre 2022 per candidare le classi, inviando un’email all’indirizzo segreteriapremio@lamagnacapitana.it

Verranno accolte le richieste in ordine d’arrivo, fino ad arrivare a 200 classi partecipanti. In ogni caso, sarà garantita la presenza di almeno 10 classi per provincia.

Coordinati dagli insegnanti, gli studenti leggeranno i titoli finalisti per votare il miglior libro nelle tre categorie, entro il 26 aprile 2023. Invariata la formula vincente dello scorso anno, che ha contribuito anche a rinsaldare il rapporto tra scuole e biblioteche. Anche per questa edizione, infatti, la Regione Puglia distribuirà cento copie dei volumi finalisti alle biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.

I vincitori si impegneranno ad essere presenti alla cerimonia di premiazione, in programma a maggio. In caso contrario, pur conservando la titolarità del premio, la somma in denaro, per il valore di 2.000 euro, sarà utilizzata per l’acquisto di libri da donare alle biblioteche coinvolte.

