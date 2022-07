La Direzione Strategica della ASL Foggia è al completo

Il Commissario Straordinario della ASL Foggia Antonio Nigriha nominato il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.Dal prossimo 7 luglio, alla guida della Direzione Amministrativa ci sarà Michelangelo Armenise.Armenise, 47 anni, vanta una lunga esperienza in aziende multinazionali, nel settore controllo di gestione e marketing strategico.Pianificazione strategica, controllo di gestione, budget e reporting sono state le sfide professionali che hanno caratterizzato il percorso lavorativo in vari contesti multinazionali focalizzati su tutto il territorio nazionale.Nel 2016 l’approdo, in qualità di “Direttore tecnico e Sviluppo Strategico – Divisione Socio-sanitaria e Welfare sociale”, in Coop Auxilium, Cooperativa Sociale focalizzata nella gestione di servizi ospedalieri, servizi socio sanitari territoriali, servizi di assistenza e terapia domiciliare integrata su tutto il territorio nazionale.Aziendalista socio sanitario, è convito che i budget senza creazione di valore umano e sociale non generino sviluppo.Per la Direzione Sanitaria, il Commissario Straordinario ha chiesto il supporto di Franco Mezzadriche torna in ASL, dopo la parentesi da Direttore Sanitario al Policlinico Riuniti di Foggia.Già Direttore del Presidio Ospedaliero di San Severo, Mezzadri, potrà offrire un immediato contributo in questa fase di gestione commissariale, proprio in virtù della conoscenza diretta delle risorse umane e dei processi aziendali.Ciò sarà utile in particolare per fronteggiare l’emergenza estiva attraverso una organizzazione coordinata dei Presidi Ospedalieri Aziendali, anche in un’ottica sovra aziendale e in collaborazione con il Policlinico di Foggia, soprattutto per quanto concerne i Pronto Soccorso.

Condividi sui Social!