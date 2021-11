La Compagnia Corrado Abbati con “Sul bel Danubio blu”

Uno degli elementi caratteristici delle stagioni musicali organizzate dagli Amici della Musica di Foggia è la varietà delle espressioni artistiche proposte al suo pubblico. Oltre alla musica classica, che comprensibilmente occupa uno spazio preponderante, si spazia fino alla musica contemporanea, passando per la danza e le pagine più suggestive dell’opera lirica. Non può mancare l’operetta, come conferma lo spettacolo in programma per giovedì 18 novembre al Teatro Comunale “Umberto Giordano” di Foggia.Protagonista dell’evento sarà la compagnia Carlo Abbati, leader nella produzione di operette da oltre venticinque anni, e che vanta una cinquantina di allestimenti sempre salutati dall’apprezzamento del pubblico. La compagnia porterà a Foggia uno dei suoi titoli più popolari e amati, “Sul bel Danubio blu”, nato da un’idea dello stesso Abbati e impreziosita dalle musiche di Johann Strauss, il figlio dell’omonimo compositore. Le note della composizione di Strauss si confermano, a distanza di 150 anni, un simbolo di quell’epoca: ne incarnano tutta la grazia, l’eleganza, la poesia. Non stupisce, dunque, pensare all’enorme successo che questo valzer riscuote dalla metà dell’Ottocento a oggi.Quello di Carlo Abbati, che prima di fondare la sua compagnia ha firmato numerose regie teatrali, è un nome che garantisce rappresentazioni di grande qualità, che hanno il pregio di aver restituito dignità a un genere musicale spesso bistrattato, addirittura definito “piccola lirica”: grazie a iniziative come queste, questo genere così riconoscibile ha recuperato il posto che meritava nello sconfinato panorama della musica internazionale.Giovedì 18 novembre 2021.Teatro Comunale “Umberto Giordano” Compagnia Corrado Abbati “Sul bel Danubio blu”.Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.

Condividi sui Social!