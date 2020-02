Imbiancate le vette più alte della Capitanata. Forti raffiche di vento in provincia

Il brusco calo delle temperature delle ultime ore ha imbiancato le vette più alte in provincia di Foggia. Sui Monti Dauni la neve è caduta a Faeto e a Monteleone (il comune più alto della Puglia) che raggiungono quote superiori ai 600-700 metri di altezza, con piccoli accumuli di 3-4 centimetri lungo i margini delle strade. Le previsioni per le prossime 24 ore parlano di precipitazioni nevose anche al di sotto dei 500 metri. Al momento non si registra alcun tipo di disagio lungo le strade, la circolazione è garantita anche ai mezzi pesanti.

Forti raffiche di vento invece hanno colpito anche i maggiori centri della Capitanata, oltre alla provincia di Bari, con rami spezzati e alberi caduti a Foggia città senza però provocare feriti. Mare in burrasca sul Gargano, con forte vento di Tramontana. Sempre per il maltempo due mezzi pesanti sono andati in avaria, la statale ‘Garganica’ e’ chiusa provvisoriamente al traffico al km 165,200 nel comune di Manfredonia. A seguito del forte vento due mezzi pesanti hanno perso il controllo e si sono adagiati sullo spartitraffico centrale. Successivamente i mezzi sono stati rimossi. A Monte Sant’Angelo il vento forte di burrasca sta determinando pericoli alla circolazione veicolare e pedonale a causa della caduta di alberi e tegole con notevoli intralci e gravi difficoltà all’erogazione dei servizi pubblici essenziali. E’ stato costituito il COC – Centro Operativo Comunale presieduto dal Sindaco con i Responsabili dei settori e l’Associazione di Protezione Civile UGR27. La squadra comunale di manutenzione del verde pubblico è operativa nel liberare le strade e le situazioni di pericolo create dagli alberi divelti. Il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, ha emesso le ordinanze di chiusura per la giornata di oggi, 6 febbraio, delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero capoluogo e di quello della frazione Macchia, degli impianti sportivi. “Credo che la conta dei danni sarà importante” – commenta il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, al termine della riunione del COC tenutasi nel pomeriggio – “Tegole, alberi, cornicioni, pali dell’illuminazione, segnaletica sono stati completamente divelti dal vento forte che non accenna a placarsi; infatti, è arrivato il nuovo messaggio di allerta dalla Protezione civile regionale valido dalle ore 9 di oggi e per le successive 15 ore. Restano attive le squadre comunali, l’ARIF, le imprese private per il taglio degli alberi, l’UGR27, i Carabinieri e la Polizia Locale, che ringrazio. Il consiglio è di muoversi e uscire di casa solo se strettamente necessario”.

Condividi sui Social!