Il primo in Puglia accreditato al programma Baby signs Italia

È con orgoglio che i gestori dell’asilo nido comunale di San Giovanni Rotondo “Don Luigi Orione”, coop Cantieri di innovazione sociale e coop. Polis, insieme all’amministrazione comunale, annunciano l’accreditamento al programma Baby signs Italia, il primo asilo accreditato in Puglia, e a breve l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 con numerose novità.

Baby signs è un programma di comunicazione gestuale, sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, rivolto a tutti i bambini molto piccoli (da 6 a 24 mesi), studiato per dar loro la possibilità di comunicare prima di aver imparato a parlare. I bambini coinvolti potranno quindi, grazie all’uso di semplici segni manuali, spiegare di cosa hanno bisogno, ciò che sentono, o semplicemente quello da cui sono incuriositi, molti mesi prima di poter affidare queste necessità al linguaggio verbale. Il programma Baby Signs® da trent’anni è sempre più diffuso e radicato; nato negli Stati Uniti dalle prime osservazioni delle psicologhe dr.ssa Susan Goodwin e dott.ssa Linda Acredolo sui comportamenti comunicativi spontanei di bambini molto piccoli, si è sviluppato nei decenni successivi grazie a numerose attività di ricerca e approfondimento che le dott.sse hanno condotto, supportate dal National Institute of Health. I benefici riguardano diverse aree di sviluppo del bambino: Riduce lacrime e frustrazione; Consente ai bambini di condividere il loro mondo; Rafforza il legame genitore- bambino; Accresce l’autostima e la fiducia in sé stessi; Facilita l’apprendimento del linguaggio verbale. Il personale ha seguito una intensa formazione con le professioniste di Padova di Baby signs Italia conseguendo l’accreditamento.

Il programma Baby signs sarà attivato dall’anno educativo prossimo con l’offerta formativa allargata anche ai genitori dei bambini iscritti all’asilo nido Don L. Orione. Numerose le attività previste per l’anno educativo 2021/2022, anche in orari extra nido. Dalla flessibilità di orari di ingresso e uscita con prolungamenti legati alle esigenze lavorative per rispondere in modo efficace alla conciliazione vita/lavoro, all’offerta di laboratori per lo sviluppo elle competenze, laboratori ludici, laboratori intergenerazionali, formazione.

Condividi sui Social!