Il pop raffinato e soave di Simona Molinari al Teatro Verdi

Grande attesa per il concerto di Simona Molinari, che torna sulla scena con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. . Il concerto, che rientra nel ricco cartellone della 53esima stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica, si terrà il prossimo 6 maggio al Teatro Verdi di San Severo alle ore 21:00 (porta ore 20:30).

Dopo otto anni di assenza dalla scena discografica, il primo aprile è uscito “Petali” il nuovo album della cantante nata a Napoli e cresciuta a L’Aquila. I nove brani, valorizzati dalla produzione di Fabio Ilacqua, sono attraversati da un’evidente idea di rinascita: questi anni di pausa sono serviti a Simona proprio per cercare e trovare una nuova strada pur continuando a esibirsi in giro per l’Italia e non solo; l’artista ha esplorato anche nuovi mondi per esprimersi, si è presa una pausa per diventare madre e ha anche recitato nel film “C’è tempo” di Walter Veltroni. Il suo nuovo album segna un passaggio importante nella sua carriera: il caratteristico stile jazz/swing del passato si è trasformato in un pop elegante e più intimo, con la sua inconfondibile voce che si muove all’interno di una cornice musicale curatissima.

«Siamo felici di ospitare una grande artista che ha appena inaugurato il tour al Blu Note di Milano, tempio sacro della musica jazz. La nostra l’unica data in Puglia che rimarca la qualità delle programmazioni e la stima che artisti di spessore rivolgono all’Associazione Amici della Musica. Non vediamo l’ora di ascoltarla dal vivo», commenta Gabriella Orlando, Presidente dell’Associazione.

Su nove brani ben tre portano la firma di Simona e sono Il solito viavai, Un libro nuovo e La tua ironia. «Per presentare il disco ho deciso di incontrare il pubblico in quattro instore organizzati nelle città del mio cuore: Napoli – le mie radici e dove tutt’ora vive la mia famiglia di origine – Roma, L’Aquila dove ho vissuto e Milano dove mi sono stabilita e abito con mio marito Giovanni Luca e la mia bambina Anita», ha dichiarato al quotidiano La Stampa.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

