Il Mat incontra Massimo Pasca

Sabato 21 novembre, alle ore 18.30, secondo appuntamento con “Il MAT incontra“, un ciclo di incontri virtuali tematici on-line, trasmessi in diretta Facebook, sulla fan page del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, durante i quali sarà possibile chiacchierare con vari ospiti di diverse tematiche, dall’Archeologia, al Fumetto, alle arti visive, al ruolo della Cultura, al ruolo dei Musei con i Direttori di diversi musei, anche importanti. Protagonista sarà l’artista Massimo Pasca che, chiacchierando con Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT e referente del centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, illustrerà progetti passati, presenti e futuri. L’incontro sarà anche l’occasione per discutere, anche con quanti vorranno partecipare attraverso i commenti alla diretta, sulla difficile situazione in cui versa il mondo dell’arte a causa della pandemia in corso. L’evento sarà preceduto dai saluti della dott.ssa Elena Antonacci, direttrice del MAT. Nato in Salento nel 1974, Massimo Pasca è uno dei più attivi live painter italiani. Si laurea in Conservazione dei Beni Culturali a Pisa. Nel 1998 vince il Premio di Pittura D.S.U. e il Premio Grafica Città di Cascina. Nel 2004 viene premiato al Festival Universo Corto di Pisa e nel 2008 il Comune di Pisa gli affida la realizzazione, sotto le Logge dei Banchi, di un murales di trenta metri. Nello stesso anno realizza illustrazioni per l’album “Helldorado” dei Negrita. Nel 2013 illustra la canzone “Boys don’t Cray” per il progetto TINALS presentato al Lucca Comics.

Ha esposto in numerose mostre personali e collettive e ha collaborato con diverse riviste.

Il MAT Museo dell’Alto Tavoliere ha ospitato la sua mostra personale “POP-UrLAR.Grida dal buio” (San Severo, 20 dicembre 2012 – 20 febbraio 2013). Nel 2018 è fondatore della rivista indipendente Lamantice – Fiato ai Disegni, edita da Ergot Edizioni, Lecce. Nel novembre 2019 espone in Canada, presso la Gallery Gora di Montrèal. Attualmente, tra consegne e collaborazioni, cura l’approfondimento radiofonico “Un quarto d’arte” in onda in streaming sulla digital radio RKO. Appuntamento sabato 21 novembre, alle ore 18.30, sulla pagina Facebook del MAT Museo dell’Alto Tavoliere.

