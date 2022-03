Il Foggia rimonta ed annichilisce la Paganese

Allo stadio Marcello Torre di Pagani è andata in scena la trentaduesima giornata di campionato di Lega Pro che ha visto opporsi ai padroni di casa della Paganese il Calcio Foggia di Zeman e da notare quasi più di duecento tifosi al seguito dei rossoneri in una trasferta infrasettimanale. Un Foggia con la sua miglior formazione tipo ed Alastra che a sorpresa è tornato titolare, a scapito di Dalmasso che stava facendo bene, Dall’altra parte una paganese invischiata per non retrocedere con la voglia di fare punti in casa. Ma il primo tempo non è stato dei migliori, poche occasioni per parte con un Foggia leggermente più in palla e la Paganese che ci ha provato di rimessa. Di sicuro, sponda rossonero Nicolao ha sfiorato il gol ma ha trovato il muro di baiocco che ha deviato in angolo. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0a0. Nella ripresa invece si è assistito a ben cinque gol. Al quarantanovesimo il preludio al gol con Tommasiniche colpisce di tacco, ma Alastra ha respinto maldestramente su Konate che non ne ha approfittato. Al 57’ invece, lo stesso Tommasini con un tiro indovinato e la complicità di Alastra ce si accartoccia su se stesso senza prendere palla, la Paganese si è portata in vantaggio. Ma il gol in qualche modo ha fatto suonare la sveglia ai ragazzi di Zeman che bene avevano interpretato il primo tempo, seppur senza trovare alcuna rete. Ma dopo poco più di un’ora di gioco, esattamente a quasi venti dalla fine, Nicolao ha recuperato un pallone perso da un suo compagno, Merola, si è smarcato il difensore ed ha gonfiato la rete. Al settantaduesimo il Foggia ha raddoppiato grazie al cross di Turchetta, subentrato di lì a poco, per Rocca, quest’ultimo ha battuto Baiocco. All’84’ è giunto il terzo gol di Foggia, con ancora Turchetta protagonista e migliore in campo, ha approfittato di una corta ribattuta del portiere campano e depositato la palla in rete in modo lesto. Dopo un Foggia che ha destato spettacolo, concedendo soltanto un’occasione pericolosa alla formazione di casa ha messo a segno il poker con capitan Curcio che ha servito Merola che da distanza ravvicinata ha depositato la palla in rete e festeggiato sotto lo spicchio riservato ai tifosi ospiti, gioiosi. I rossoneri grazie alla vittoria sono saliti al settimo posto a quota 47 punti. Domenica il Foggia scenderà in campo allo ‘Zaccheria’ contro il Catania, mentre la Paganese andrà in trasferta contro la Fidelis Andria, reduce quest’ultima dal pari contro il Palermo.

LA VOCE DEL PROTAGONISTA – Un gol ed un assist, ma una prova di forza e determinazione per Gianluca Turchetta, giunto nel mercato di gennaio e che ancora non ha dimostrato pienamente il suo valore, anche se entrare nei meccanismi del maestro non è poi semplice. Sin qui la punta offensiva del Foggia ha collezionato 9 presenze, due gol e due assist, soltanto in tre casi dall’inizio. Il giocatore rossonero ai microfoni ufficiali di Calcio Foggia ha detto: “Abbiamo trovato uno spirito diverso, sicuramente il gol subito ci ha dato quel qualcosa in più per reagire. Abbiamo fatto un gran primo tempo a livello di intensità. Certo, non è semplice giocare su questi campi. Ora testa a domenica contro il Catania. Dobbiamo tirare fuori quell’entusiasmo e quelle energie utili per il rush finale”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

