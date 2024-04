Il derby contro il Cerignola snodo cruciale per conquistare la qualificazione ai playoff

A 180 minuti dal termine della regular season di Lega pro del girone C per il Foggia diventa cruciale vincere il derby di Capitanata contro il Cerignola di mister Raffaele che per una strana coincidenza e fatalità quando era stato esonerato Cudini, veniva accostato ai rossoneri ma poi si è referita la soluzione interna temporanea sino al ritorno bis di Cudini che ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri. Adesso, non è ancora il tempo delle analisi, di cosa è stato sbagliato del perché una squadra che lo scorso anno è arrivata finalista agli spareggi playoff, si sia ritrovata per buona parte anche fuori dalla griglia dei playoff. Quello che conta più di tutto che il Foggia sia tornato alla vittoria convincente contro Potenza e le ha restituito il decimo ed ultimo posto utile per poter giocarsela ai playoff. I Satanelli vantano in classifica 48 punti mentre l’Audace uno in meno, in caso di parità sarebbe tutto rimandato alla prossima ed ultima gara, ma in caso di vittoria del Foggia eliminerebbe dalla corsa gli ofantini diversamente il pari darebbe comunque maggiore chance ai diavoli rossoneri che la prossima sfida se la vedranno col Monterosi Tuscia mentre le cicogne con il Giugliano diversamente una sconfitta li proietterebbe sotto di due punti ma non del tutto esclusi perché dovrebbero sperare in quel caso in una sconfitta dei gialloblu di Raffaele all’ultima giornata contemporaneamente ad una loro vittoria. Incroci delicati ma con il destino ancora nelle loro mani e la ghiotta occasione davanti al proprio pubblico domenica sera allo Zaccheria di regalarsi il pass qualificazione che per il finale di stagione compiuto dai Satanelli sarebbe il giusto premio. Intanto Cudini tornerà in panchina, terminata la squalifica, potrà contare sui suoi punti di forza da Salines e Rolando e spera di recuperare in attacco anche Santaniello, insieme a centrocampo di poter contare daccapo su Tascone, Odjer e la freccia Tenkorang. (Ph. Antonellis/Calcio Foggia 1920).

T.L.



Pubblicato il 18 Aprile 2024