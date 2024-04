Gli allievi del CFP di Foggia tra i vincitori del concorso AICA “progetti digitali”

Gli allievi e le allieve dei corsi ENAIPIS di Foggia hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale AICA “Progetti Digitali – IeFP”, che si è tenuta presso l’Assessorato della Regione Puglia.

Per l’occasione, allievi e allieve dei corsi di Operatore della Ristorazione e Operatore del Benessere hanno realizzato, con il supporto dei docenti Grazia Consalvo ed Emanuele Gabriele, la trama e la sceneggiatura di un fumetto che ha preso vita grazie alla collaborazione con il fumettista e artista Marco Lepore.

Il fumetto narra la vicenda di due compagne di scuola prima amiche, poi nemiche, vittime di un cyber-sistema che pretende perfezione. Per la realizzazione sono state prese in esame tutte le forme di cyber-bullismo: di comune accordo con studenti e studentesse, si è optato di far luce sulla tematica del body shaming, sempre attuale e di grande rilevanza sociale.

La premiazione è avvenuta alla presenza dell’Assessore al diritto allo studio, lavoro, formazione, scuola e università della Regione Puglia, Sebastiano Leo, del Presidente Nazionale AICA Antonio Piva, della Direttrice del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini e del Presidente sez. AICA Puglia.



Pubblicato il 17 Aprile 2024