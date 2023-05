Giani: “Botticelli, fiorentino vero”

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto alla presentazione del volume monografico su Botticelli "Il gruppo Menarini – ha detto Giani – con questa collana che ogni anno ci regala la biografia di grandi artisti, in questo caso artisti che hanno caratterizzato il momento più alto per l'arte a Firenze e in Toscana, il Rinascimento, trova colui che ne è simbolo, icona degli Uffizi, il BOtticelli, fiorentino vero." —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2023