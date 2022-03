Galleria Monte Tratturale, simulato un incidente ferroviario

Simulazione di un incidente ferroviario per testare i tempi e le modalità di intervento all’interno e all’esterno della galleria ferroviaria di Monte Tratturale tra Apricena e San Nicandro, lungo la linea Foggia- San Severo- Peschici delle Ferrovie del Gargano. Per testare l’efficacia del Piano di Emergenza, la Prefettura di Foggia con la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile ha organizzato un’esercitazione, la seconda in un arco di tempo di cinque anni. Lo scenario ipotizzato, all’ingresso della galleria, in agro di Apricena, è consistito nel deragliamento di un treno e al successivo soccorso prestato ai viaggiatori.

Nell’esercitazione sono stati coinvolti vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, le forze dell’ordine della provincia di Foggia e dei Comuni di Apricena e San Nicandro Garganico, il servizio 118 e diverse associazioni di volontariato. Ai fini della gestione dell’emergenza, presso la prefettura di Foggia è stato attivato il centro Coordinamento Soccorsi.

La simulazione rientra nel Piano di emergenza esterna della galleria ferroviaria denominata “Monte Tratturale”, sulla linea San Severo-Peschici/Calenella gestita dalle Ferrovie del Gargano approvata dal prefetto di Foggia. Il piano prevede e definisce le diverse procedure d’intervento per fronteggiare il rischio di possibili incidenti che, originandosi all’interno della galleria ferroviaria, potrebbero estendersi fino all’esterno.

Il piano è stato redatto tenendo conto delle disposizioni impartite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005 concernente la “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie”. Vede coinvolti nella sua attuazione, oltre al gestore della linea ferroviaria, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’Arpa della Puglia, l’Azienda sanitaria locale, il servizio di emergenza sanitaria 118, le Forze dell’ordine, il compartimento Polizia ferroviaria – Puglia – Basilicata e Molise, la regione Puglia, la provincia di Foggia, i comuni di Apricena e San Nicandro Garganico, l’Anas, l’Alidaunia S.r.l., le associazioni di volontariato di protezione civile e di soccorso sanitario.

Condividi sui Social!