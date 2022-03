Foggia show spazza via anche il Campobasso

Si possono vincere anche 25 titoli, ma se conosci ed ami il calcio e c’è chi lo insegna dal lontano 1969 (esattamente un anno dopo l’Italia vinse il suo Europeo, prima di quest’estate) e nel 2000 aveva già scritto pagine memorabili della storia del calcio foggiano, lanciando quel trio da favola Signori-Rambaudi-Baiano e si era nel frattempo già seduto sulle rispettive panchine di Lazioe Roma, dove quest’oggi si siede un personaggio arrogante e presuntuoso, allora, non ci sarebbe neanche da rispondere ed asserire soltanto “Touche Maestro Zeman, perdona chi non conosce!”. Il Foggia di Zdenenk Zeman, quello dei ragazzini con qualche giocatore più esperto ha battuto un Campobasso, per 5 a2, rimontando anche lo svantaggio sull’1 a 2, ma realizzando verticalizzazioni, un gioco in velocità, profondità e spettacolo da ‘stropicciarsi’ gli occhi per i tifosi, addetti ai lavori, ed il presidente Nicola Canconico, orgogliosamente fiero della sua scelta fortemente voluta, ed un plauso naturalmente va anche al direttore sportivo, Peppino Pavone. Ma il Calcio Foggia, in primis nella persona del presidente Nicola Canonico, a fine conferenza, seduto accanto al suo allenatore, in perfetta sintonia (non ci sono mai stati screzi ad onor del vero), hanno smentito nel migliore dei modi le polemiche che non fanno bene al Calcio Foggia e gli appassionati sportivi del Satanello. Il Foggia si è aggiudicata la quarta vittoria di fila, in casa propria allo ‘Zaccheria’ mettendo a referto anche la seconda manita consecutiva dopo quella inflitta al Calcio Catania. La prossima del Foggia sarà contro il fanalino di coda della Vibonese in trasferta, guai a sottovalutarla, ma per la compagine pugliese, settima in classifica con quattordici vittorie complessive e tredici pari e sette sconfitte, c’è da continuare l’opera e provare a scalare altre posizioni, in attesa che siano restituiti anche i due punti di penalizzazione al Foggia. Le reti della partita, spot per il calcio, sono state a cura di Davide Merola (ex vivaio dell’Inter), classe 2000 con 24 presenze, 9 gol e 3 assist, di Bontà e Rossetti per il Campobasso, e poi per i rossoneri sempre con Merola, Sciacca, Garofalo e capitan Curcio, alla sua undicesima rete stagionale ed a tre dalle quattordici realizzate nello scorso campionato. Ed ancora una volta, il presidente Nicola Canonico è stato lungimirante perché ha scelto Zeman, quando si sarebbe potuto limitare a confermare Marchionni, invece, è ripartito da un duo che a Foggia aveva scritto le pagine più belle del calcio della Capitanata.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Campobasso hanno parlato in conferenza stampa mister Zeman e il presidente Nicola Canonico. Zeman, il maestro, ha detto, come riportato anche dal sito ufficiale: “Mi aspettavo meglio nel primo tempo ma poi abbiamo subito i gol loro perché siamo stati passivi. Nel secondo tempo grazie ad un calo loro siamo ripartiti e abbiamo ribaltato la gara. Petermann e Rocca c’è una grande differenza perché il primo fa il regista mentre il secondo deve fare il lavoro sporco. Il problema non è di individualità ma di squadra e in quel momento di difficoltà il Campobasso è venuto fuori. Penso che il Presidente ha detto che ne parleremo alla fine del Campionato per il futuro. Vedremo cosa succede non solo per i risultati vedremo se potremo continuare se ci sono le condizioni. Nel calcio si fanno gli errori ma dobbiamo cercare di non farli prima cercando i tempi e gli spazi giusti. Non sempre mi ascoltano però la base bisogna rispettarla”. Un Zeman che usa il bastone e la carota con i suoi ragazzi, ma che è sempre saggio. Accanto a lui, c’era il presidente Nicola Canonico che lo ha elogiato e dichiarato: “I fatti ci danno sempre ragione. Ho scelto personalmente Zeman quest’estate e lui ha avuto subito fiducia. Non c’è mai stato nessun problema tra di noi. Dissidi e incomprensioni non esistono. Ci credo in questo finale di campionato e ci crede anche la squadra e lo staff. Possiamo giocarci i playoff tranquillamente. Devo un pranzo ai ragazzi e bisogna creare un ambiente familiare. I problemi societari vanno discussi in un cda e non interessa ai tifosi che vogliono vedere vincere solo la squadra. E sono orgoglioso di questa squadra e di mister Zeman. Settimana prossima completiamo il nuovo Cda. Abbiamo trasmesso la documentazione per riavere i due punti. Vengono sospesi tutti i provvedimenti e ci saranno ridati i punti credo tra 15 giorni potrebbe uscire un provvedimento. Se c’è l’annullamento saranno dati anche i due punti. C’è solo un aspetto formale da fare però prima della fine del campionato ci saranno i due punti. La tribuna est sono iniziati i lavori nella settimana prossima si completerà e sarà riaperta contro il Catanzaro. Mi aspetto più pubblico perché ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo passato e i ragazzi se lo meritano di avere più tifosi allo stadio. Con le curve abbiamo parlato e li ho rassicurati. Parlare di problemi societari non fa bene alla squadra e i tifosi. Sono presidente del Foggia e sarò il presidente del Foggia tutto il resto sono diatribe che non fanno bene”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

