Blitz della polizia contro il racket delle estorsioni, tre fermi a Foggia

La polizia di Foggia – ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di tre persone, gia’ note alle forze dell’ordine, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sulla base di gravi indizi di colpevolezza per tentata estorsione, danneggiamento, detenzione e porto di pistola, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini hanno reso possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, ritenuti vicini alla locale criminalita’ mafiosa, che avrebbero avanzato, nel mese di gennaio 2022, una pretesa estorsiva pari a 2.500 euro nei confronti di un piccolo imprenditore locale, alludendo nella circostanza al fatto che la richiesta di denaro fosse stata effettuata per conto della batteria “Moretti – Lanza – Pellegrino”. Un quadro gravemente indiziario e’ stato acquisito anche in relazione al successivo atto intimidatorio ai danni dello stesso imprenditore da parte dei tre indagati, i quali, il 16 febbraio scorso, a seguito del mancato versamento della somma di denaro pretesa, avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del box pertinenza dell’abitazione di quest’ultimo.

Uno dei destinatari del provvedimento di fermo e’ elemento di spicco della locale criminalita’ organizzata, appartenente alla batteria mafiosa “Moretti – Lanza – Pellegrino”. In particolare, nell’ambito dell’operazione Decima Azione bis, e’ stato destinatario di una misura cautelare in quanto accusato di aver riscosso il provento delle estorsioni a danno dei commercianti ambulanti del mercato cittadino di Foggia per conto della batteria mafiosa di appartenenza.

L’indagine (salva sempre la successiva verifica giurisdizionale del quadro indiziario) ha evidenziato i collegamenti, anche basati su vincoli di parentela, degli altri due soggetti con la batteria mafiosa “Moretti – Pellegrino – Lanza”.

Il gip di Foggia ha convalidato i fermi nei confronti di tutti e tre gli indagati. L’accertamento riguarda fatti accaduti in un periodo in cui la citta’ di Foggia veniva colpita da una serie di attentati intimidatori. Si tratta della seconda operazione relativa a tali fatti: la prima e’ stata portata a termine il 17 febbraio scorso nei confronti dei soggetti ritenuti autori dell’attentato in danno dell’attivita’ commerciale “Poseidon”.

