Festival Culture del Paesaggio con gli scrittori Davide Rondoni ed Enrico Fraccacreta

A cento anni dalla prima conferenza italiana sul paesaggio, tenuta a Capri nel 1922, nasce nel Foggiano il ‘Mosaico di San Severo-Festival delle Culture del Paesaggio’, in programma dal 27 al 29 maggio. Si tratta, informa una nota degli organizzatori, di un innovativo approccio di analisi del territorio e dei suoi abitanti, che consente di leggere la varietà del paesaggio agrario del Tavoliere settentrionale suddividendolo in tante ‘tessere’ ordinate:

oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento, sporadici frutteti e campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Il festival si concluderà con la definizione della nuova Carta del Mosaico di San Severo: la cura del paesaggio come strumento di costruzione di una comunità nuova.

Venerdì 27 maggio, alle ore 10 nel Foyer del Teatro Verdi a San Severo, l’inaugurazione con i saluti istituzionali del sindaco Francesco Miglio insieme ai poeti e scrittori Davide Rondoni ed Enrico Fraccacreta. Al convegno introduttivo “Il PPTR e la Carta del Mosaico” partecipano Angela Barbanente, docente di pianificazione territoriale e ambientale del Politecnico di Bari con un intervento sul Piano paesaggistico territoriale, e il Patto Città Campagna; Antonio Leone, docente di tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università del Salento con un approfondimento sul Parco Agricolo Multifunzionale del Mosaico;e l’esperto di urbanistica e docente universitario Paolo Colarossi di ‘Coffice’ che parlerà di rigenerazione dei paesaggi urbani della vita quotidiana. Seguirà l’inaugurazione della mostra “Piani e Progetti di Paesaggio”, aperta al pubblico nei giorni del festival, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. In esposizione i quindici pannelli protagonisti nella mostra Mosaico Italia tenuta a Riva del Garda nell’ambito della settima rassegna urbanistica nazionale dell’INU. Venerdì 27 e sabato 28 maggio alle 15.30 saranno riservati agli studenti laboratori, seminari e confronti con i poeti, gli artisti, gli imprenditori del territorio protagonisti del festival. Programma completo su ‘mosaicodisansevero.org’.

