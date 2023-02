“E’ tempo di Carnevale”. Laboratori didattici gratuiti al MAT

Il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo ha, tra le sue finalità, quella di implementare la concezione del museo come “aula esterna” di un curriculum scolastico, in cui si accentui la sua funzione di momento esperenziale, laboratoriale, di confronto e riflessione. In quest’ottica è stata ideata e programmata una serie di laboratori a carattere ludico-didattico dedicati ai festeggiamenti di Carnevale.

“Il MAT del Comune di San Severo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio, il quale segue direttamente la delega ai Servizi Museali – si configura come luogo per alimentare la creatività dei bambini, aiutandoli a leggersi dentro ed a considerare il mondo fantasioso ed emotivo come parte importante per la loro crescita. Una sede istituzionale, quella del MAT, che i bambini ed i ragazzi della città sentono ormai sempre più come luogo familiare in cui riconoscersi ed in cui formarsi con metodi integrativi a quelli scolastici. Bene, in questo contesto, si inserisce l’iniziativa per il carnevale, una serie di appuntamenti per i più piccoli da non perdere assolutamente”.

I laboratori, ideati con il coordinamento della dott.ssa Elena Antonacci, d’intesa con la Dirigente dott.ssa Antonella Tortorella, saranno realizzati dagli operatori del Servizio Civile Universale “Il museo in ascolto”: Roberto Baldassarre, Giorgia Celozzi, Delia Del Viscio, Desirèe Scocco coadiuvati dagli operatori museali.

I laboratori didattici gratuiti di “E’ tempo di carnevale” sono dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni e si svolgeranno dal 19 al 21 febbraio 2023 presso il MAT, in piazza San Francesco,48.

Di seguito le date e gli orari dei rispettivi laboratori: Domenica 19 febbraio 2023, ore 18:30-20:00

“Carnival Emotions”: le maschere rappresentano solitamente un modo giocoso di apparire durante le festività di Carnevale. In questa giornata ognuno può diventare ciò che ha sempre desiderato o vorrebbe essere. In questo laboratorio verrà chiesto, paradossalmente, ai bambini di svelarsi per ciò che sono realmente mostrando le loro emozioni… in maschera!- Lunedì 20 Febbraio 2023, ore 10:30-12:00 “Il Pagliaccio Nasorosso”: una delle maschere più divertenti è senza dubbio quella del pagliaccio. Con la sua giacca e i suoi pantaloni molto larghi, le scarpe smisurate e il naso rosso, tra un’avventura e l’altra, riesce sempre a superare le difficoltà che gli si presentano senza mai perdere la speranza. Come mai, però, i pagliacci hanno il naso rosso? In questo laboratorio i bambini scopriranno la risposta a questa domanda attraverso la storia del Pagliaccio Nasorosso!- Martedì 21 Febbraio 2023, ore 10:30-12:00“Il Carnevale Italiano”: la Commedia dell’Arte è un genere teatrale nato in Italia alla metà del Cinquecento, all’interno del quale hanno avuto origine le maschere che animano ancora oggi il Carnevale italiano. In questo laboratorio, mediante giochi e curiosità riguardanti questa festa, i bambini conosceranno i personaggi più importanti della Commedia dell’Arte.

I laboratori sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria.

