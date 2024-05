E’ morto Menotti, il ct dell’Argentina mundial aveva 85 anni

(Adnkronos) – E' morto Cesar Luis Menotti. L'ex ct dell'Argentina aveva 85 anni ed era ricoverato per una forma di anemia. Menotti ha guidato l'Argentina al trionfo nei Mondiali casalinghi del 1978: in finale contro l'Olanda, con il successo per 3-2, la seleccion ha conquistato la prima Coppa del Mondo della propria storia. Menotti ricopriva attualmente l'incarico di direttore delle Nazionali nell'ambito della federcalcio (Afa). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2024