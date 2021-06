Donazioni straordinarie per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2021 l’Avis di Lucera, in collaborazione con i giovani del Rotaract Club di Lucera e con il patrocinio del Comune di Lucera, organizza una giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue e di raccolta straordinaria che si terrà sabato 12 giugno nel piazzale antistante la Biblioteca Comunale di Lucera, dalle ore 8.30.

La giornata di donazioni straordinarie del 12 giugno, segue quelle già organizzate nei mesi scorsi presso l’ospedale Lastaria di Lucera e presso lo stadio Comunale di Lucera, durante le quali sono state raccolte quasi 70 sacche di sangue. Questi risultati, frutto anche della professionalità delle equipe sanitarie dei centri di raccolta sangue degli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, oltreché dell’ospitalità da parte del Lucera Calcio e della sua dirigenza, invogliano il direttivo dell’Avis di Lucera a fare sempre di più e sempre meglio, al fine di aumentare il numero di donazioni e di donatori attivi nella città di Lucera.

Il direttivo dell’Avis di Lucera con la giornata del 12 giugno vuole ribadire che la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue non è solo una festa per i donatori di sangue di tutto il mondo, ma anche la più importante occasione di sensibilizzazione alla donazione di sangue; ed è per questo motivo che l’Avis di Lucera ha chiesto il supporto di una delle realtà giovanili tra le più attive della città di Lucera, il Rotaract Club Lucera, affinchè insieme si possa dare impulso e slancio alle donazioni di sangue da parte dei giovani lucerini.

Il presidente dell’Avis di Lucera Antonio Colatruglio, nel ringraziare i giovani del Rotaract Club di Lucera, ed in modo particolare la presidente Claudia De Palma, per la sensibilità alle tematiche e per le già numerose disponibilità di “braccia pronte per donazione”, auspica che la giornata del 12 giugno, sia solo la prima di una lunga serie di giornate di sensibilizzazione e di solidarietà da svolgersi con tutte le belle realtà associative presenti nella città di Lucera.

Per informazioni e per prenotare la propria donazione, è possibile contattare l’associazione Avis di Lucera al numero 3515746020, anche tramite sms o whatsapp, o sui canali social dell’associazione.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, appuntamento internazionale che si tiene ogni anno per ringraziare i donatori volontari non remunerati e per far crescere nel mondo la consapevolezza dell’importanza che le donazioni siano effettuate con regolarità in modo da poter disporre sempre di sangue ed emocomponenti di qualità da utilizzare in ambito sanitario.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre anche l’opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni.

