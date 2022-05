Docufilm e mostra fotografica per raccontare il “Presente Storico”

“Presente Storico” è il nuovo appuntamento in programma a Torre Alemanna, l’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. Il Complesso Museale di Borgo Libertà (Cerignola), gestito da Frequenze e di proprietà del Comune di Cerignola, martedì 24 maggio 2022, a partire dalle ore 17.00, ospiterà tre momenti (un convegno, un docufilm ed una mostra fotografica) che per invitare ad ammirare la domus teutonica con un doppio sguardo: apprezzare l’aspetto odierno, ma anche la sua storia.Il programma prevede all’inizio un approfondimento sulla promozione e valorizzazione dei piccoli musei, come quello di Torre Alemanna oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo, la cui visita è come fare un viaggio indietro nel tempo tra graffiti, il coro dell’antica chiesa, i misteri dell’antica Torre. Ai “dialoghi” prenderanno parte: Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le politiche culturali; Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia; Giuseppe D’Urso, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Rossella Bruno, Assessora alla Cultura del Comune di Cerignola; Antonio Cocco, Presidente Cooperativa Sociale Frequenze. Il tavolo di confronto sarà moderato da Pasquale Ferrante, Consulta cultura Forum del Terzo Settore Puglia.Seguirà la proiezione del docufilm “Torre Alemanna, un viaggio nel tempo”. Prodotto dalla JR Studio, per la regia di Roberto Moretto, con il coinvolgimento dell’associazione storico-culturale Imperiales Friderici II, racconta attraverso un pretesto narrativo una Rievocazione Storica inscenando con i costumi e gli usi sociali dell’epoca la vita che animava i corridoi e le mura del Complesso Museale di Torre Alemanna. Nel corso dell’evento sarà anche possibile visitare la mostra fotografica “Presente Storico”, che dà il titolo all’iniziativa. Si tratta dell’allestimento di scatti di Torre Alemanna dagli anni Venti del Novecento a oggi. Il materiale è stato raccolto da Frequenze presso archivi privati – appartenenti ad associazioni e ad alcune famiglie che nel luogo hanno dimorato fino al 1951, data in cui Torre Alemanna diventa patrimonio statale – ed archivi pubblici.L’evento si concluderà con la degustazione dei prodotti etici realizzati dal consorzio Oltre, attraverso progetti di agricoltura sociale, a cura della cooperativa Ortovolante: olive “Bella di Cerignola, taralli, olio Volìo, melanzane sott’olio e, nell’occasione, sarà possibile degustare anche l’edizione speciale Teutonica del vino “Rosso Libero – Michele Cianci” realizzato sul bene confiscato alla mafia intitolato a Michele Cianci.

