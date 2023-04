Delio Rossi: “Una vittoria che restituisce morale”

Il Calcio Foggia 1920 dopo due sconfitte di mila ed aver smarrito la bussola con la gestione tecnica di Soimma, ritrova quelle certezze grazie a Delio Rossi, ex capitano rossonero ed ex anche tecnico del Foggia. Con lui in panchina il Foggia è tornato a vincere contro il Messina con una rete di Frigerio, su un campo ostico come quello del Messina e si porta al quinto posto, .agganciando a pari merito il Picerno, quarto solo per la migliore differenza reti ed a meno quattro punti dal Pescara terzo lanciatissimo. Ma un Foggia che al di là della ritrovata vittoria è tornato a giocare con maggiore tranquillità senza gettare la palla o aspettare sempre le scorribande degli avversari di turno. Al termine della gara come riportato da Calcio Foggia, mister Delio Rossi ha detto la sua: “Sino a quattro giorni fa stavo a casa e pensavo di aprire la casa al mare, adesso mi ritrovo tecnico del Foggia. La squadra con il sottoscritto aveva due allenamenti, compreso la rifinitura. Ai ragazzi ho chiesto di giocare come sanno perché il calcio non lo scopro io, giocavano anche prima. Ho dato qualche indicazione e ce l’hanno messa tutta. Nel primo tempo meritavamo anche di realizzare un altro gol, e poi abbiamo sofferto perché il Messina è una squadra che si deve salvare. Sono contento per i ragazzi e questa vittoria dà morale”. Un Foggia che dovrà giocarsela ai playoff: “Più in alto arriviamo meglio è, però il problema è un altro che bisogna migliorare. Una vittoria non risolve i problemi, c’è da lavorare e ho scorto grande disponibilità da parte dei ragazzi e questo mi fa piacere. Sono tornato a Foggia perché sono legato a questa gente, a questa terra e città che mi ha dato tanto ed ho dato la mia disponibilità e tutta la volontà. A me interessa quello che faremo da adesso in avanti, sul discorso di chi mi ha preceduto non c’ero. Abbiamo fatto un primo passo ed adesso lavoreremo e ci faremo trovare pronti, questa società merita di tornare in altri palcoscenici”. Il Foggia tornerà in campo sabato allo “Zaccheria” contro il Calcio Giugliano. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.



Pubblicato il 3 Aprile 2023