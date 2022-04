Davide Petermann: “Amo giocare allo Zac e ci giocheremo tutto ai playoff”

Con il Foggia di Zdenek Zeman non si tratta di sognare ma di giocare a calcio e divertirsi, e per lunghi tratti della stagione i rossoneri lo hanno fatto con una squadra molto giovane e qualche giocatore più esperto come capitan Curcio, autore di undici reti e Alexis Ferrante, a quota 15 ed un gradino fuori dal podio dei migliori marcatori del girone. Ma ci sono state anche le belle scoperte e valorizzazioni da Merola, il giovane terzo portiere Dalmasso divenuto titolare, i difensori Sciacca e Di Pasquale, il terzino Nicolao e lungo la mediana su tutti ha brillato Davide Petermann, autore in questa stagione di ben dieci assist e cinque reti, il quale prima di approdare sotto la guida del boemo aveva segnato dal 2014 soltanto 8 gol. Il centrocampista che ha dimostrato non solo di essere micidiale dalla distanza ma anche di avere l’assist nelle sue corde è stato messo a disposizione della stampa dal Calcio Foggia, come riportato anche dal sito ufficiale dei rossoneri, ha detto: “Fisicamente stavo bene anche se nel primo tempo avevo preso qualche botta. Penso che il cambio sia stato dovuto all’inserimento di forze fresche contro la Vibonese. Sono contento delle prestazioni di squadra e personali. Sono migliorato nella fase di difesa, di costruzione e di pressing in attacco. Le partite importanti arrivano adesso. Dire che dobbiamo vincerle tutte e tre è scontato. Con i due punti di penalizzazione saremmo a parti punti con il Francavilla. Ci sono 9 punti in palio e sarà importante interpretarlo nel migliore dei modi. Dobbiamo giocarci i playoff da protagonisti e lo dobbiamo dimostrare in queste ultime gare. Il quinto posto è una posizione a cui possiamo arrivare”. Con i Satanelli ha un altro anno di contratto,.il centrocampista ha concluso: “Mi trovobenissimo qui a Foggia grazie al lavoro del mister e sto facendo il mio migliore campionato ma pensare al prossimo anno è prematuro. Amo giocare davanti a questo pubblico allo ‘Zaccheria’ che non so quante squadre possano vantare di avere un pubblico come il nostro. Penso che lunedì sera, ci aspetti, una partita aperta ed il Catanzaro è una squadra che verrà qui per vincere ma anche noi vogliamo farlo. Possiamo solo ringraziare i tifosi che ci sostengono sempre anche in trasferta non fanno mai mancare il loro supporto. Avere un tifo del genere è un valore aggiunto per noi perché ci dà una carica grandissima e speriamo di potergli regalare molte gioie da qui alla fine. Classificarsi più in alto in classifica vuol dire avere 2 risultati su 3 a favore”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

