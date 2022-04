Davide Di Pasquale: “A Vibo per giocarcela così anche ai playoff”

La squadra rossonera guidata dal boemo Zdenek Zeman domenica affronterà alle 17.30 la squadra calabrese della Vibonese, fanalino di coda, condannata già ai playout ma quasi aritmeticamente alla retrocessione in quanto dovrebbe vincerle tutte e sperare che la Fidelis Andria non realizzi neanche due punti nelle restanti quattro gare. Il Foggia dal canto suo è reduce da quattro vittorie di fila, dal calcio –champagne del maestro con ben 17 gol nelle seguenti vittorie con una media di 4 gol a partita ed il migliore attacco del girone C con 62 gol. Ieri, in conferenza stampa ha parlato il difensore del Calcio Foggia, Davide Di Pasquale che ha tracciato il punto a qualche giorno della partita contro la Vibonese: “La squadra sta bene e ci stiamo allenando duramente. Ci stiamo preparando ad affrontare una squadra che si vuole salvare e dobbiamo avere l’atteggiamento che abbiamo messo in campo durante le ultime giornate. Le insidie ci sono, la Vibonese a livello agonistico avrà un atteggiamento diverso perché per loro sarà l’ultima spiaggia e dobbiamo imporre il nostro gioco immediatamente”. Un Foggia che sembra aver trovato la propria ‘quadra’ e gioca e memoria: “All’inizio del girone di ritorno abbiamo fatto fatica ma la scintilla è scattata contro il Palermo perché in quella gara abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti”. Ben diciotto presenze stimate e due gol, può giocare centrale sia a destra che a sinistra ma anche nella difesa a tre, a livello individuale sul suo percorso con Zeman ha dichiarato, come riportato dal sito ufficiale: “Con gli allenamenti di mister Zeman mi sento migliorato a livello fisico e tattico. Soprattutto però come atteggiamento perché credo che siamo l’unica squadra che difende così alta rispetto alle altre squadre del nostro Campionato. Questa cosa sicuramente ti migliora tantissimo e hai la capacità di andare in avanti cercando giocate più offensive. La caratteristica predominante del Foggia in questo periodo credo che sia l’intensità ma anche l’approccio alla partita nei primi venti minuti. Quando andiamo ad aggredire alti gli avversari e quando cerchiamo le giocate negli scambi ravvicinati. Queste credo che siano le nostre caratteristiche migliori. Siamo un gruppo sano e unito ci alleniamo duramente senza mollare mai”. Il difensore ha ammesso che non è semplice con un atteggiamento molto aggressivo e difesa che deve stare sempre allerta, ma di essere fortemente entusiasta: “Se continuiamo così possiamo giocarcela con tutti. Fare il difensore con il mister è difficile perché giochi tutti uno contro uno a 50 metri dal campo. Noi difensori ci dobbiamo sentire fortunati nell’avere un mister così che ti fa difendere uomo contro uomo a tutto campo. È vero che alcune volte concediamo di più ma credo che ci stiamo comportando bene. In fase difensiva si può migliorare come anche in attacco preferisco segnare gol di più e prenderne uno che finire la partita in parità”. Oltre a sottolineare ancora una volta che a Vibo aspetta loro una battaglia contro una squadra chiusa, sull’obiettivo il difensore ha concluso: ”Continuando così possiamo toglierci molte soddisfazioni sia in queste ultime partite che nei playoff”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!