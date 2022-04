Aci: “Momento eccezionale per l’intero territorio”

Palazzo Dogana apre le porte ad un evento esclusivo targato Ferrari. Sabato 2 aprile 2022, alle ore 11.30, il pluripremiato pilota foggiano Lucio Peruggini presenterà alla stampa nazionale e locale la sua partecipazione al Campionato Italiano Velocità Montagna 2022 a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo, assistita direttamente dalla Scuderia Ferrari AF CORSE, che rappresenta la Ferrari nel mondiale Gran Turismo. L’evento, atteso e straordinario, è organizzato da Aci Foggia in collaborazione con Avon Tyres, con il patrocinio di ACI Italia, ACI Sport, CONI e Sara Assicurazioni.“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa iniziativa, a cui lavoriamo ormai da tempo e che riteniamo essere prestigiosa, e ringraziamo il pilota Peruggini per la disponibilità immediatamente accordataci e tutto lo staff Ferrari” dichiara Raimondo Ursitti, presidente ACI Foggia. “Sarà un momento eccezionale non solo per la città ma per l’intero territorio, che allo sport nazionale ha sempre dato tanto”.Il pilota foggiano Peruggini è già vincitore di cinque campionati italiani Velocità Montagna, prima con l’appoggio della Scuderia Ferrari (2016/2018), poi con la Lamborghini Squadra Corse (2019/2020), si è aggiudicato due finali Master FIA europee, è medaglia d’argento al valore sportivo CONI e due volte vincitore al Motorshow di Bologna con la Lancia Delta S4.La presentazione, a cui parteciperanno autorità, Team, una delegazione dei Ferrari Club ufficiali e media nazionali e locali, si svolgerà nel cortile di Palazzo Dogana. Ingresso consentito solo con pass.

