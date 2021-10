“Cuore di cane” con la Piccola Compagnia Impertinente

Con lo spettacolo “Cuore di cane” la Piccola Compagnia Impertinente di Foggia inaugura in questo fine settimana la nuova stagione teatrale.Tre le repliche in programma: venerdì 22 e sabato 23 ottobre alle ore 21.00 e poi domenica 24 ottobre alle ore 19.00 nella storica sede della Compagnia in Via Castiglione 49.“Cuore di cane”, liberamente tratto da “Zorro” di Margaret Mazzantini, è uno spettacolo realizzato in collaborazione con l’associazione “Fratelli della Stazione” per la regia di Pierluigi Bevilacqua.Gli attori in scena hanno conosciuto dal vivo la realtà che rappresentano sul palco, avendo svolto attività di volontariato durante il servizio serale, per dare sostegno e ascolto alle tante voci non ascoltate, ai tanti clochard che popolano i pressi della stazione di Foggia.Lea Berardi, Tonia Casalucci, Antonio Diurno, Annalisa Formiglia, Elena La Riccia, Roberta Paolini, Veronica Ricucci e Paolo Spezzati sono le voci che raccontano una storia sola, quella di “Zorro” che quotidianamente, dalla sua panchina, tra cartoni e giornali, fissa la gente comune, parla della sua vita, di come il “piano si è inclinato” e tutto abbia assunto un nuovo significato.“La riapertura dei teatri con la capienza del 100% ci restituisce una speranza pratica – dichiara Pierluigi Bevilacqua, direttore della PCI – la possibilità di poter nuovamente programmare, nonostante tutti i dubbi o alcune limitazioni. Quest’anno sarà diverso nelle modalità: la stagione sarà aggiornata mese dopo mese, proprio in virtù dell’impossibilità di avere la certezza della piena capienza. Sarà un nuovo inizio, un modo per testare l’affezione del pubblico e la ripartenza. Ci auguriamo che la fiducia del pubblico possa aumentare esponenzialmente nei prossimi mesi”.Lo spettacolo rientra tra le azioni di sensibilizzazione legate alla “Giornata mondiale di lotta alla povertà”, che si è celebrata anche a Foggia lo scorso 17 ottobre su iniziativa dell’associazione Fratelli della Stazione e con il sostegno dei CSV Foggia. Parte del ricavato andrà in beneficenza, nello specifico per sostenere le fondamentali attività dell’associazione “Fratelli della Stazione”, baluardo per la cura degli homeless in città.Per info e/o prenotazioni si possono contattare i numeri: 329 3848435 – 0881 1961158 o scrivere all’indirizzo mail: info@piccolacompagniaimpertinente.com

