Coronavirus, anche in Puglia sarà usato il farmaco anti artrite

Anche in Puglia verrà utilizzato il farmaco “Tocilizumab”, il medicinale contro l’artrite che, a Napoli, ha mostrato caratteristiche di efficacia in un gruppo selezionato di pazienti affetti da Covid-19 Coronavirus, nell’impedire la progressione della malattia verso le forme più gravi. Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Dopo l’incontro in videoconferenza tra la task force regionale per l’emergenza Coronavirus e i vertici della società farmaceutica Roche, alla presenza del professore Pier Luigi Lopalco, è stata raccolta l’offerta dell’amministratore delegato della società per ricevere gratuitamente il farmaco. Nei prossimi giorni la Regione renderà noto all’azienda il fabbisogno programmato per poter mettere a disposizione il farmaco negli ospedali pugliesi.

Condividi sui Social!