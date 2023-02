Case occupate abusivamente a Foggia, sgombrati tre alloggi

Sono tre gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’Arca Capitanata, sgombrati questa mattina a Foggia. Le tre abitazioni, che si trovano in via degli Aviatori, via Forcella e via De Lillo erano state occupate abusivamente da persone ritenute vicine ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali locali. Con l’operazione odierna sale a 20 il numero degli alloggi pubblici sgomberati da novembre. Per il prefetto di Foggia Maurizio Valiante occorre “continuare con queste doverose operazioni di alta valenza etico-sociale, finalizzate a riaffermare in maniera ferma e determinata i valori di legalità evidentemente lesi per troppo tempo sul territorio di Foggia, e al contempo a restituire al patrimonio pubblico beni immobili che possano essere messi a disposizione dei tanti cittadini effettivamente bisognosi, attesa la grave emergenza abitativa che vive questo territorio”.

