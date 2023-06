Ascolti tv, testa a testa per ‘Gli anni più belli’ e ‘Zelig’

(Adnkronos) –

Testa a testa negli ascolti del prime time di ieri sera. Sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, il film 'Gli anni più belli' ha ottenuto 1.982.000 telespettatori e uno share del 12,4% mentre su Canale 5 la replica di 'Zelig' è stata vista da 1.981.000 telespettatori pari a uno share superiore (14,4%). Terzo gradino del podio per Retequattro con 'Dritto e Rovescio' che ha totalizzato 1.120.000 telespettatori e uno share dell'8,4%. Fuori dal podio su Italia1 'Chicago Fire' è stato seguito da 1.185.000 telespettatori pari a uno share del 6,7% mentre su La7 'Speciale PiazzaPulita' ha realizzato 805.000 telespettatori e uno share del 4,5%. Su Rai2 il film 'Spirale di bugie' ha interessato 744.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,1% mentre su Rai 3 'Indovina chi viene a cena' è stato seguito da 628.000 telespettatori (share del 3,8%). Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'November Man', visto da 427.000 telespettatori (share del 2,6%) e Tv8 con il film 'Made in Italy – Una casa per ritrovarsi' seguito da 385.000 telespettatori, (share del 2,2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2023