Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, alla presenza del Presidente, avv. Giuseppe Nobiletti e dei Consiglieri Provinciali: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Prencipe Salvatore; De Maio Tonio; del Segretario Generale, Luigi Di Natale; della Dirigente dei Servizi Finanziari, Rosa Lombardi e del Servizio Edilizia Scolastica, Denise Decembrino. Collegati in videoconferenza i Consiglieri: Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Mangiacotti Giuseppe; Sementino Michele e la Vice Presidente, Palladino Nunziata.

Il Consiglio Provinciale, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 con i relativi allegati e il rendiconto per l’esercizio finanziario 2022 della scuola di protezione civile della Provincia di Foggia. Riconosciutii i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs267/2000 e s.m.i. per la somma complessiva di euro 405.858,00 per titoli esecutivi.

Approvate le modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, giusta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Approvate le modifiche al Regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco Antonio Pellegrino”.

Nel suo intervento sul Rendiconto di gestione riferito all’annualiìtà 2022, il Presidente Nobiletti ha sottolineato che l’entrate accertate nel corso del 2022 sono diminuite sia per la RC auto che per l’IPT a causa della riduzione delle immatricolazioni di nuove autovetture e per le richieste di rimborso pervenute del Canone Unico Patrimoniale, ma che l’Ente non ha attivato il piano di equilibrio finanziario pluriennale non risultando essere strutturalmente deficitario. Nel corso dei lavori sono intervenuti i Consiglieri: Augello e Mangiacotti.La riunione si è tenuta in modalità mista, sia da remoto che in presenza nella Sala consiliare di Palazzo Dogana.



Pubblicato il 30 Giugno 2023