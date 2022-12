Si è tenuto nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana, convocato dal presidente Nicola Gatta, il Consiglio Provinciale, in seduta di prima convocazione.

Presenti oltre al Presidente Nicola Gatta, i Consiglieri, Giuseppe Mangiacotti, Roberto Augello, Lucrezia Cilenti, Luigi Giurato, Miriam Maggi, Rocco Massimiliano Pezzano, Libera Liliana Rinaldi, Michele Sementino, Antonio Zuccaro.

Sugli accapo all’ordine del giorno, i presenti hanno cosi deliberato:

1-approvata a maggioranza, la variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e utilizzo avanzo di amministrazione 2021 – ai sensi degli artt. 175 e 187 del D.lgs n. 267/2000.

2- approvato all’unanimità il riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 831.068,72 per titoli esecutivi.

3- – approvata all’unanimità la proposta accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Cammino di Michele”, avente la finalità di raccordare le tre grotte micaeliche presenti nel territorio della provincia di foggia, Orsara, Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo, al fine di valorizzarne la valenza storico-culturale e religiosa.

4- – approvata all’unanimità la proposta Accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra gli Enti locali e gli Enti pubblici interessati alla realizzazione del “Cammino di Federico II in Capitanata” e dell’itinerario dei Santuari di Capitanata.

5- – approvato all’unanimità l’ordine del giorno in merito al contenuto e agli effetti della risoluzione del Mef n.3/df del 22 Marzo 2022 e della Sentenza del Consiglio di Stato n.9697 /2022.

All’inizio della seduta il Presidente Nicola Gatta ed il Vice Presidente Giuseppe Mangiacotti hanno consegnato una statuina micaelica simbolo della Provincia di Foggia, come riconoscimento esemplare agli atleti Giovanni Scaramuzzi e Nunziapia Scaramuzzi, già affermatisi come pluricampioni di Nuoto e ulteriormente meritevoli per aver conquistato entrambi l’Oro nella Specialità “dorso” ai campionati Interregionali ed ai Campionati Nazionali di Nuoto Paralimpico.

Condividi sui Social!