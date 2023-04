Amiu provvederà direttamente alla pubblicazione dei dati sulla piattaforma regionale

Continua l’azione di monitoraggio delle tante gare in corso per i molteplici interventi su strade, scuole ed edifici e di cui pure si vuole dare sistematica informazione ai cittadini. In questa logica il prefetto Cardellicchio e il dott. Giangrande hanno incontrato in via d’urgenza i responsabili dell’Amiu Puglia che, ai sensi del contratto di servizio sottoscritto, deve rendere pubblici i dati sulla raccolta differenziata. Un impegno di cui, proprio in virtù della presenza di un contratto, è possibile oggi chiedere conto e ragione di ritardi o discrasie.

La riunione, a cui oltre ai Commissari hanno preso parte il presidente e il direttore di Amiu Puglia, Pate e Antonicelli con il dirigente di settore del Comune, l’ing Longo, si è svolta in un clima di estrema collaborazione ed è servita anche a fare il punto sui futuri interventi da realizzare, alla luce dell’approvazione dei finanziamenti del PNRR ottenuti da Amiu Puglia proprio su delega del Comune.

I partecipanti hanno registrato le modalità per assicurare una maggiore e più intensa attività di informazione, anche alla luce delle risultanze dei riscontri sulle annualità pregresse, e consentire così alla cittadinanza di comprendere appieno gli interventi e le migliorie che di andranno ad ottenere.” Al fine di evitare ritardi o il ripetersi di errori nella comunicazione mensile dei dati relativi alla differenziata e sul caricamento degli stessi sulla piattaforma regionale, è stato deciso di delegare formalmente la stessa società Amiu a tutti gli adempimenti del caso. In capo all’Amministrazione rimarrà il compito istituzionale di monitoraggio e controllo. Nel caso di specie, il ritardo nella pubblicazione dei primi due mesi dell’anno è stato dovuto alla mancata comunicazione di tre aziende, autorizzate a norma di legge alla fuoriuscita dal perimetro Tari, che provvedono in autonomia alla gestione dei rifiuti. Si è convenuto di pubblicare immediatamente sulla piattaforma di riferimento i dati provvisori, che saranno poi integrati ad horas una volta ottenuti quelli delle tre aziende in questione.

“Ringrazio quanti si occupano e si preoccupano della raccolta dei rifiuti – queste le parole del Commissario Cardellicchio – che ci aiutano a seguire l’andamento dei lavori, auspicando in un controllo sociale sempre più collaborativo e fiducioso. Si è all’inizio di un cammino per il quale occorre ancora molto lavoro, ma la strada intrapresa è quella giusta”.



Pubblicato il 8 Aprile 2023