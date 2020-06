Aeroporti di Puglia, in ripresa graduale tutti i voli

Dal 19 maggio scorso in Puglia e’ iniziata la graduale ripresa dei voli. Il primo collegamento internazionale e’ stato con la compagnia Wizzair da Bari a Sofia. Attualmente sono circa 80 le rotte che collegano gli aeroporti di Bari e Brindisi con le principali citta’ italiane ed estere. Dal 1 giugno la compagnia di bandiera Alitalia ha ripristinato il volo Bari-Milano. Sempre dal capoluogo pugliese il 4 giugno e’ stato ripristinato il volo di WizzAir per Budapest, il 1 luglio invece partira’ il nuovo volo per Tirana. La compagnia easyJet, dal 16 giugno ha ripristinato i collegamenti per Milano Malpensa e dal 2 luglio volera’ verso Venezia. Dal primo agosto, invece Bari sara’ collegata, sempre con Wizzair a Londra Gatwick e dal 3 con Nantes. Air France ha ripreso a volare per Parigi Charles de Gaulle dal 13 giugno scorso. Importante novita’ il volo di Air Dolomiti Bari-Firenze che parte oggi, 19 giugno, a cui si aggiunge il ritorno del Bari-Monaco dal 5 luglio. Grazie a Volotea da oggi si volera’ anche per Venezia e Verona, il 20 invece per Catania e Palermo, il 3 luglio per Olbia. Dal 21 giugno riprendono anche i voli di Ryanair per Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Pisa e Malta. Dal 22 giugno invece si torna a volare per Milano Orio al Serio, Genova, Treviso, Torino; dal 23 per Cagliari. Il 1 luglio si parte per Budapest, Karlsruhe, Maastricht, il 2 per Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, il 3 sara’ la volta di Londra Stansted, Cracovia, Berlino, Dublino, Praga, Parigi Beauvais, Dusseldorf Weeze, Valencia. Il 4 luglio, sempre Ryanair vola per Madrid e Liverpool, il 2 agosto per Vienna. Amsterdam torna ad essere raggiungibile da Bari dal 20 giugno con Transavia che operera’ da Brindisi a partire dal 4 luglio il volo per Rotterdam. Luxair invece collega Bari a Lussemburgo dal 16 giugno. Dal 4 luglio, Bari sara’ piu’ vicina a Francoforte grazie a Lufthansa che colleghera’ con la compagnia del gruppo, Swiss, Bari con Zurigo a partire dal 6 luglio prossimo. Albawings, invece dal 15 giugno collega Bari a Tirana. Su Brindisi, da sabato 13 giugno Swiss ha ripristinato il collegamento con Zurigo; Volotea dal 20 giugno sempre da Brindisi volera’ su Venezia, dal 4 luglio su Genova. La compagnia EasyJet dal 16 giugno ha ripristinato i collegamenti per Ginevra, dal 1 luglio si volera’ per Basilea e Milano Malpensa, dal 2 per Venezia e dal 22 per Parigi Orly. Quattordici i collegamenti ripristinati da Ryanair: Bologna (21 giu), Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Milano Malpensa (23 giu), Verona e Parigi Beauvais (1 lug), Londra Stansted, Torino, Venezia Treviso e Pisa (2 lug), Bruxelles Charleroi e Manchester (3 lug), Eindhoven e Francoforte (4 lug). Alitalia invece colleghera’ Brindisi a Roma e Milano dal 1 luglio.

