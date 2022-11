A Carlantino arriva il “Mammomobile” per la giornata di screening mammografico

Il “Mammomobile” dell’Asl di Foggia farà tappa a Carlantino lunedì 14 novembre. Dalle ore 9 alle ore 16, in Piazza Municipio, il personale medico a bordo dell’unità mobile effettuerà gratuitamente lo screening mammografico alle donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni. L’iniziativa è rivolta non solo alle donne carlantinesi, ma anche a quelle dei paesi vicini di Celenza Valfortore e San Marco La Catola.“La prevenzione per le donne in età adulta è di fondamentale importanza – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – e noi siamo contenti di ospitare, per la seconda volta, la struttura mobile e il personale dell’Asl a beneficio delle donne dei comuni di questa area”.Il primo cittadino fa riferimento al 2019 quando Carlantino ospitò prima una giornata di sensibilizzazione sul tema del tumore alla mammella e, in seguito, il Mammomobile per effettuare le mammografie. Iniziativa sempre organizzata dall’Asl di Foggia in collaborazione con Cittadinanzattiva.Lo screening mammografico serve a individuare, attraverso la mammografia, eventuali lesioni mammarie di piccole dimensioni ancor prima che siano percepibili al tatto. La mammografia è l’esame radiologico più efficace per diagnosticare precocemente eventuali tumori al seno. In caso di risultato positivo della mammografia, le donne saranno contattate telefonicamente dall’Asl per essere sottoposte a ulteriori indagini.Oltre allo screening mammografico, a Carlantino saranno fornite informazioni anche sullo screening cervicocarcinoma e sullo screening colon e retto. Il primo serve a individuare alterazioni delle cellule del collo dell’utero o la presenza del virus HPV, mentre il secondo è utile a individuare, attraverso l’esame delle feci, segni precoci della presenza di un tumore del colon retto il cui sanguinamento non è visibile a occhio nudo.Il Mammomobile dell’Asl foggiana si sposta sui Monti Dauni dopo aver fatto tappa nei giorni scorsi a San Severo, Manfredonia e Cerignola. Prima di arrivare a Carlantino, lo screening è stato effettuato a Casalvecchio di Puglia e oggi a Pietramontecorvino. A Casalvecchio saranno convocate anche le donne dei comuni limitrofi di Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia.

