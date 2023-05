Ucraina, Zelensky: “Gloria all’Europa, siamo liberi”

(Adnkronos) – "Siamo europei pertanto siamo liberi". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymy Zelensky, nel suo intervento in collegamento video al summit del Consiglio d'Europa a Reykjavik. "Siamo europei pertanto apprezziamo la pace, siamo europei pertanto agiamo al 100% della nostra forza quando c'è da difendere il nostro sistema di vita e facciamo che queste siano per sempre le regole del nostro continente. Slava Ukraini, gloria all'Europa". "Oggi l'Ucraina ha affrontato un intenso attacco missilistico russo, anche con missili balistici, ma tutti sono stati abbattuti, si tratta di un risultato storico" aggiunge. "La Russia sta cercando di migliorare a ogni costo la sua capacità di uccidere e noi la protezione del nostro popolo", ha aggiunto Zelensky, che ha quindi ringraziato tutti i leader europei, che con le forniture militari "stanno migliorando la nostra difesa aerea". "La nostra formula di pace è l'unico piano di pace realistico" ribadisce, poi, il presidente ucraino Zelensky. E "ci dovrà essere un tribunale speciale per il crimine di aggressione affinché coloro le cui menti hanno partorito questo terrore si debbano assumere le loro responsabilità e sono certo questo risultato lo raggiungeremo al 100%". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2023