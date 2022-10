Tornano le Conversazioni di Storia Locale alla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.Dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, riprende il ciclo di incontri, giunto alla sesta edizione, per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio.Invariata la formula, che tanto successo ha riscosso sin dalla prima edizione partita nel 2015, sempre a cura della Sezione Fondi Speciali.Diversi relatori, appassionati di storia patria, si alterneranno in otto appuntamenti, sino a maggio, per proporre il tema delle loro ricerche ad un pubblico ampio, non necessariamente composto da addetti ai lavori.Il consueto clima colloquiale, aperto al contributo di tutti, darà vita a delle vere e proprie conversazioni amichevoli. Si comincia martedì 18 ottobre 2022, alle ore 17.30 in Sala Narrativa, con il primo incontro dal titolo Totò a Foggia e Cerignola di Michele dell’Anno e Giustina Ruggiero, giornalisti e animatori culturali in campo folkloristico. Entrambi appassionati e cultori del principe della risata, i due relatori sveleranno al pubblico curiosità e aneddoti legati al film Totò gambe d’oro, girato nel 1958 a Cerignola.Nel corso delle loro ricerche hanno raccolto anche testimonianze inedite delle maestranze impegnate all’epoca nel cast tecnico e artistico.

Condividi sui Social!