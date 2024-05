Sinner salta Internazionali d’Italia 2024, ancora problemi all’anca

(Adnkronos) –

Jannik Sinner salta gli Internazionali d'Italia 2024, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. L'azzurro, numero 2 del mondo, rinuncia al torneo per il problema all'anca che lo ha costretto a ritirarsi prima dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. "Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma", scrive il 22enne altoatesino sui social. Dopo il ritiro dal torneo di Madrid, Sinner si è sottoposto ad esami che hanno escluso problemi rilevanti. Evidentemente, però, l'azzurro non è in grado di competere al top. "Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano", aggiunge Sinner, che a questo punto mira a tornare in campo al Roland Garros, secondo appuntamento dello Slam in programma a Parigi dal 20 maggio. "Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza", conclude Sinner nel suo messaggio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2024